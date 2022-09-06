انخفاض الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء من أعلى مستوى لها في أسبوع والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجددا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1706.70 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 14.30 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولار في جلسة التداول الآسيوية.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1719.30 دولار.

وسينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضا في اجتماع تحديد السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى منذ عقدين بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأميركي مرة أخرى في أغسطس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة. ويتسبب ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 18.12 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 853.46 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2018.37 دولار.