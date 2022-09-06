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الاقتصادي

العراق يزيد إنتاج النفط في أغسطس

منشأة للنفط في العراق
6 سبتمبر 2022 21:01

أظهرت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أن إنتاج العراق من النفط الخام ارتفع بمقدار 67 ألف برميل يوميا في أغسطس مقارنة بشهر يوليو لكن الصادرات من جنوب البلاد ظلت مقيدة بسبب تأخيرات في تحديث البنية التحتية.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها رويترز أن العراق أنتج 4.651 مليون برميل يوميا من الخام في أغسطس، وهو ما يتفق مع حصته بموجب اتفاق أوبك بلس، لكن الصادرات تراجعت 62 ألف برميل يوميا، مما دفع بغداد إلى توجيه الفائض من إمدادات أغسطس إلى صهاريج التخزين والاستهلاك المحلي.
ولم تنجح زيادة صادرات محافظة البصرة بجنوب العراق في تعويض انخفاض في الشحنات بواقع 45 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق، حيث ارتفعت الصادرات المحافظة بمقدار 25 ألف برميل يوميا فقط عن يوليو إلى 3.25 مليون برميل يوميا في أغسطس.
وواجهت محاولة العراق زيادة طاقته التصديرية عبر موانئه على الخليج انتكاسات بسبب تأخيرات في تحديث محطات الضخ.
وخططت شركة نفط البصرة المملوكة للدولة لزيادة الطاقة التصديرية للجنوب إلى 3.35 مليون برميل يوميا في أغسطس وإلى 3.45 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر مقارنة بنحو 3.3 مليون برميل يوميا حاليا.
وجاء الهدف الجديد للتصدير بعد أن تخلفت شركة نفط البصرة عن الموعد المحدد للوصول بالطاقة التصديرية إلى 3.45 مليون برميل يوميا في الربع الثاني.

 

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