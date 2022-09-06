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الاقتصادي

مسؤول أممي يبدي تشاؤماً بشأن مستقبل التجارة العالمية

المديرة لمنظمة التجارة العالمية النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويلا
6 سبتمبر 2022 17:57

أعربت نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية عن تشاؤمها، اليوم الثلاثاء، بشأن مستقبل التجارة العالمية وأوضحت أن المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة.

وقالت إيويالا في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرج»، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة التكيف الأفريقية في روتردام، إن مزيجاً من الاضطرابات التجارية سيستمر يلقي بظلاله على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وفي المقدمة منه الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا والتي لا تزال تؤجج أزمة متصاعدة في أسواق الطاقة والغذاء العالمية.

وأشارت إيويالا إلى أن الاختناقات لا تزال تصيب طرق الشحن، وأن صفوف سفن الحاويات التي تنتظر خارج موانئ بحر الشمال في ألمانيا زادت خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت المسؤولة أنه في الوقت نفسه، يتواصل إغلاق بعض أكبر المدن والموانئ ومراكز التصنيع في العالم، بسبب نهج "صفر كوفيد" الذي تتبناه الصين لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت إيويالا، إن "التوقعات ليست واعدة"، حيث كشفت الظواهر الجوية السيئة هذا الصيف، التأثير المدمر الذي يمكن أن يحدثه تغير المناخ على سلاسل التوريد في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم.

وأضافت: "نحن في بيئة محفوفة بالمخاطر. وما زلنا نواجه أزمات متعددة وصدمات خارجية".

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المصدر: وكالات
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