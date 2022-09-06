سيد الحجار (أبوظبي) كشفت مبادلة للبترول، اليوم عن علامتها التجارية الجديدة «مبادلة للطاقة»، والتي تعكس التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة.

وستقوم «مبادلة للطاقة» بتعزيز إسهاماتها في مجال تحول الطاقة، وتوسيع محفظتها التي تركز على الغاز الطبيعي لتشمل الغاز الطبيعي المسال، إلى جانب التوسع نحو قطاعات الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات مثل الهيدروجين الأزرق والتقاط الكربون، بالإضافة إلى التركيز الاستراتيجي على تقليل الانبعاثات الناتجة من عملياتها ودفع عجلة الابتكار والتكنولوجيا في جميع العمليات التشغيلية.

حضر فاعلية إطلاق العلامة التجارية الجديدة «مبادلة للطاقة» بأبوظبي، كل من معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي أحمد الصايغ وزير دولة، ومعالي خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة.

نقلة نوعية

خلدون المبارك يلقي كلمته

وقال معالي خلدون المبارك خلال كلمته بالمؤتمر: إن إطلاق مبادلة للبترول، لعلامتها التجارية الجديدة «مبادلة للطاقة»، يمثل نقلة نوعية في مسيرة التزام دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك مسؤول في مجال التحول بقطاع الطاقة عالمياً.

وأوضح أن مبادلة للطاقة ستواصل دورها في إنتاج طاقة موثوقة وآمنة، مع التوسع في قطاعات الطاقة الجديدة مثل الهيدروجين الأزرق والتقاط الكربون.

وقال معاليه: منذ أكثر من 15 عاماً، أطلقتنا «مصدر» التي كرست مكانة أبوظبي في مجال الطاقة النظيفة، واليوم تنطلق «مبادلة للطاقة» على نطاق واسع في مجال تحول الطاقة، والتوسع بقطاعات الطاقة الجديدة منخفضة الانبعاثات.



مسيرة نمو

وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مبادلة للطاقة: حظيت مبادلة للطاقة بالمكانة التي تستحقها كلاعب رئيسي في قطاع الطاقة العالمي، وتعكس العلامة التجارية الجديدة للشركة، توجهاتها وطبيعة أعمالها في المرحلة التالية من مسيرة نموها، والمتوافقة مع جهودها في مجال تحوّل الطاقة، من خلال محفظة أعمال تركز بشكل كبير على الغاز الطبيعي، وقطاعات طاقة أكثر استدامة.



الغاز الطبيعي

منصور آل حامد

من جهته، قال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: نفخر بما حققناه منذ تأسيسنا قبل عشر سنوات، ونرى أن اليوم هو الوقت المناسب لينصبَّ تركيزنا على تحول الطاقة من خلال إطلاق علامتنا التجارية الجديدة لإبراز التزامنا في رغبتنا الجادة لتحقيق هذا التحول.

وأضاف: «تأتي الركيزة الأساسية لانطلاقتنا الجديدة من خلال سجلنا الحافل بالإنجازات والذي شهد العديد من محطات النمو الكبيرة من خلال توسيعنا لمحفظة الغاز الطبيعي، وبفضل قدراتنا الكبيرة وشراكاتنا القوية المنتشرة حول العالم، نتمتع بمكانة تؤهلنا لإطلاق فصل جديد في مسيرتنا».

أسواق عالمية

وبعد إقدامها على التغيير في عامها العاشر، تواصل مبادلة للطاقة نموها لتسجل الآن حضوراً لافتاً في 11 سوقاً حول العالم، فيما توظف أكثر من 500 شخص، وتمكنت الشركة أيضاً هذا العام من الوصول لمرحلة مهمة، وذلك بإنتاج 500 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً لأول مرة في تاريخها.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجلت مبادلة للطاقة خطوات كبيرة في النمو والتوسع، بالإضافة إلى تنمية وتنويع قاعدة أصولها وتسجيل زيادة بنسبة 32% في إنتاجية العمل السنوية.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن وصول إنتاجها إلى نصف مليون برميل من النفط المكافئ يومياً للمرة الأولى في تاريخها، مسجلة بذلك زيادة نسبتها 22% عن العام الماضي 2021.

مشاريع واستحواذات

وكانت الشركة قد أعلنت في عام 2017 عن تحويل استراتيجيتها للتركيز على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي في تحول الطاقة، وشهد هذا المحور الاستراتيجي إطلاق الشركة عدداً من المشاريع الكبرى، ومن أبرزها الاستحواذ على حصة بنسبة 10% في حقل ظهر الضخم للغاز ضمن امتياز شروق البحري في المياه الإقليمية المصرية، إلى جانب أحدث استثماراتها بالاستحواذ على حصة بنسبة 22% في حقل تمار للغاز قبالة السواحل الإسرائيلية.

وتضم قائمة مشاريع الغاز الطبيعي الرئيسية الأخرى التابعة للشركة، حقل بيجاجا للغاز الذي تشغله مبادلة للطاقة في ماليزيا، والذي تمكن مؤخراً من إنتاج أول كميات تجارية، بعد أن بلغ إنتاجه 500 مليون قدم مكعبة قياسية، و16.000 برميل من المكثفات يومياً.

وإضافة إلى ذلك، أعلنت مبادلة للطاقة مؤخراً عن عدة استكشافات غاز مهمة في منطقة جنوب شرق آسيا.

مصبح الكعبي ومنصور آل حامد خلال مشاركتهما بالجلسة الرئيسية للمؤتمر

تأثير إيجابي

وتجدد مبادلة للطاقة التزامها بإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها، باعتبارها شريكاً مسؤولاً وطويل الأجل، بما في ذلك، إدارة حصة الجهة المالكة في «دولفين للطاقة»، أحد الأصول التأسيسية لمحفظة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وعملياتها التشغيلية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك، حقل روبي للغاز في إندونيسيا الذي حقق مؤخراً إنتاجاً تراكمياً من الغاز يزيد على 250 مليار قدم مكعبة، وحقل الياسمين في تايلاند الذي تجاوز إنتاجه 85 مليون برميل من الإنتاج التراكمي، والحقلان«نونغ ياو» و«مانورا» اللذان زاد إنتاجهما التراكمي على 20 مليون برميل.

تنمية مجتمعية

تعمل مبادلة للطاقة على تعزيز أنشطتها للتنمية المجتمعية عاماً تلو الآخر في مجالات التعليم والبيئة وتنمية المجتمع وإشراك الموظفين، حيث استفاد 142 ألف شخص من المشاريع في العام 2021، أي بزيادة قدرها 63% عن العام الذي سبقه في 2020.

وخلال جائحة «كوفيد – 19» العالمية، ساندت مبادلة للطاقة المجتمعات من خلال دعم الحكومات والعاملين في خطوط الدفاع الأول، وتقديم مجموعة واسعة من الإجراءات العملية والتبرعات.كما تم إطلاق تقرير الاستدامة في العام 2020، وصياغة إطار عمل واضح للاستدامة في عام 2021، وتحقيق أعلى أداء فصلي في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة حاز على جوائز من الحكومات والمنظمات العالمية، وطرح استراتيجية التحول الرقمي لضمان تحفيز دور الابتكار والريادة التكنولوجية في صميم عملياتها، والاستثمار في الأفراد لتطوير المواهب المحلية، حيث تمكنت جهود التوطين من الوصول إلى 61% في أبوظبي، و96% عبر مكاتب الشركة في جنوب شرق آسيا.