برنامج «المستقبل» لتأهيل كوادر إماراتية في مجال التكنولوجيا المالية

حسام عبدالنبي (دبي) أطلقت، نتورك إنترناشيونال، مزود الخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، النسخة الأولى من برنامج «المستقبل الإماراتي»، الذي يستهدف تطوير قدرات الخريجين الجدد من مواطني دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير الكوادر المواطنة المتخصصة في هذا القطاع المتنامي، في ظل النقص الحاد في الكوادر المتخصصة على مستوى المنطقة والعالم.

وقال، ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن إطلاق برنامج «المستقبل الإماراتي»، يستهدف تعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال المدفوعات والحلول الرقمية بشكل عام، حيث يتماشى مع الجهود المستمرة لتعزيز رؤية الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي بمشاركة المواهب الإماراتية الشابة.

وأضاف أن البرنامج، الذي يعد فريداً من نوعه في قطاع التكنولوجيا المالية، يستقبل عدداً من الخريجين الإماراتيين المتفوقين، الذين سيشاركون في رحلة تدريبية عملية مدتها 24 شهراً توفر خبرة عملية في مجال التمويل والتخصصات الأخرى.

ولفت إلى أنه سيتم تقسيم المتدربين إلى أربع مجموعات للمشاركة بالتناوب في أقسام الأعمال المختلفة للشركة، بالإضافة إلى منحهم تدريب منظم في المجالات الرئيسية مثل المنتجات واتخاذ القرار والتفكير النقدي وحل المشكلات وتطوير المهارات الفنية.

وقال إن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط من حيث نسبة المدفوعات الرقمية من إجمالي عمليات الدفع بنسبة تتجاوز 44%، في حين أن المتوسط العام للمدفوعات الرقمية في دول المنطقة لايتعدى 10%، كاشفاً أن حجم المدفوعات المالية من خلال الشركة في دولة الإمارات نما خلال العام الماضي من 32 مليار دولار، متوقعاً أن يصل إلى 40 مليار دولار في نهاية العام الحالي.

دراسات عليا

ومن جهته، قال جمال محمد النساي، الرئيس التنفيذي لإدارة عمليات المجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة «نتورك إنترناشيونال»، إن الشركة التي تتواجد في 5 بلدان حول العالم تستهدف تأهيل الكوادر الوطنية في تلك الدول، من أجل تخريج كوادر متخصصة في المدفوعات والحلول الرقمية، منوهاً بأنه من خلال برنامج «المستقبل الإماراتي» سيتم تدريب المشاركين في كل أقسام الشركة داخل وخارج الدولة من أجل الإسراع بتنفيذ طموحات الشركة بالوصول إلى نسبة توطين 100% في دولة الإمارات.

وكشف النساي، أن المرحلة الثانية من برنامج «المستقبل الإماراتي» تشمل تحمل الشركة التكاليف الدراسية اللازمة لحصول المتدربين على الماجيستير من 15 من أعرق الجامعات الدولية في العالم سواء داخل أو خارج الدولة ومنها جامعة «هارفارد» و«لندن بيزنيس سكول»، لافتاً إلى أن الخريجين الجدد المشاركين في البرنامج يحصلون على المزايا التي يحصل عليها العاملون في الشركة من حيث الراتب الكامل وكافة المزايا الأخرى طوال مدة التدريب مع حصولهم على وظيفة بدوام كامل عقب التخرج.

حلول حسب الطلب

وبدوره، أفاد أحمد بن طراف، المدير العام الإقليمي، قسم الاستحواذ في دولة الإمارات لدي شركة «نتورك إنترناشيونال» إن سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات يشهد نمواً متزايداً في الوقت الحالي مع عودة النشاط السياحي، وبعد أن غيرت جائحة «كوفيد -19» من ثقافة المستهلكين من حيث زيادة الأقبال على المدفوعات الرقمية سواء عبر البطاقات الإلكترونية أو عن بعد عبر الإنترنت، مؤكداً أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في الدولة وتصدرها مكانة الصدارة كان من أهم العوامل التي حفزت على نمو حجم المدفوعات الرقيمة حيث تستحوذ شركة «نتورك انترناشيونال» على حصة سوقية تتجاوز 50% في مجال المدفوعات المالية والحلول التكنولوجية.

وأشار ابن طراف، إلى أن الشركة توفر حلول دفع لنحو 125 ألف تاجر في دولة الإمارات إلى جانب 14 من أكبر البنوك العاملة في الدولة.

ومن جهتها، قالت هند آل علي، رئيسة قسم الموارد البشرية لمجموعة نتورك إنترناشيونال«، إن»نتورك إنترناشيونال«وضعت خطة شاملة للتعلم والتطوير لكل متدرب بهدف مساعدة المتدربين ودعمهم خلال البرنامج الممتد لعامين، حيث تحدد الخطة جداول التناوب والأهداف الفردية والتعيينات، مؤكدة أنه عند الانتهاء من البرنامج التدريبي بنجاح، ستتاح للمتدربين الفرصة لتأمين عمل دائم بدوام كامل مع»نتورك إنترناشيونال"، مع منحهم أيضاً الفرصة لتتبع تقدمهم الوظيفي تبعاً لأدائهم داخل الشركة.