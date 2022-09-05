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الاقتصادي

«الطاقة والبنية التحتية» تنظم ورشة حول «الحياد المناخي»

«الطاقة والبنية التحتية» تنظم ورشة حول «الحياد المناخي»
6 سبتمبر 2022 01:57

أبوظبي (وام) 

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نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورشة عمل بعنوان «السيناريوهات المستقبلية للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في قطاع الطاقة»، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، والتي تمثل محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي.
 وتكمن أهمية ورشة العمل في دورها في دعم مستهدفات الإمارات التي تُعد من البلدان الأكثر اهتماماً بقضية التغير المناخي والاستدامة البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، كما تزداد أهميتها في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام المقبل 2023. ونظمت الوزارة الورشة بالتعاون، مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وشركة «شل» في الإمارات، بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعلي الجنابي رئيس مجموعة شركات شل في الإمارات، وعدد من المسؤولين، وذوي الاختصاص. 
وأكد المهندس شريف العلماء أن الورشة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها الوزارة لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان دعم مستهدفات الدولة في تحقيق الحياد المناخي، وترسيخ مكانة الإمارات كأحد أبرز قادة الحراك العالمي للعمل المناخي، والتي تخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في استدامة مختلف القطاعات، وخاصة الطاقة، إذ إن الإمارات اليوم تقود الجهود العالمية للعمل المناخي، والمحافظة على البيئة. وقال: تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، إذ حققت عدداً من الإنجازات والمبادرات الرائدة التي تصب في مصلحة تحقيق الاستدامة البيئية ومواجهة تحديات التغير المناخي في العالم، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى إعلانها، مجموعة من المبادرات العمليّة لمواجهة التغير المناخي. 

وزارة الطاقة والبنية التحتية
الطاقة
الحياد المناخي
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