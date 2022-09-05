1.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم في ختام تداولات أمس. وتوزعت السيولة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و403.02 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 316.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.2 ألف صفقة. ووصل مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» إلى مستوى 9682.08 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3354.43 نقطة. وارتفع في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.95% ليغلق عند 341.2 درهم مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 297.4 مليون درهم، فيما جاء «أبوظبي الأول» في المرتبة الثانية بسيولة جاوزت 253.4 مليون درهم. كما صعد «فيرتيغلوب» 1.85% و«غذاء القابضة» 1.49% و«أبوظبي التجاري» 0.89% و«أغذية» 0.81% و«ألفا ظبي» 0.73%. وفي سوق دبي، تصدر «إعمار للتطوير» النشاط بعد استقطابه سيولة بأكثر من 147.1 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 123.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 27.6 مليون درهم. وارتفع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 3.4% مع إعلان الشركة استكمال سداد قرض إحدى سفنها بالكامل والبالغ قيمته 2.7 مليون دولار، كما صعد «تبريد» 0.7% و«أمان» 1.74%.