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2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي
6 سبتمبر 2022 01:57

دبي (الاتحاد) 

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 بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 2.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 568 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم منها 65 مبايعة للأراضي بقيمة 323.78 مليون درهم و503 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 26 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الوصل المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 483 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 197.58 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 23 هبة بقيمة 858.27 مليون درهم.

عقارات دبي
دائرة الأراضي والأملاك
دبي
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