«دي بي ورلد» تطلق منصة التجارة الإلكترونية في تونس

تونس (الاتحاد)

أطلقت «دي بي ورلد»، منصتها للتجارة الإلكترونية DUBUY.com في تونس، لتمكّن الشركات التونسية من القيام بالأعمال التجارية خارج حدود بلادهم بطريقة أكثر سهولة، والوصول إلى أسواق جديدة. ويتيح التوسّع الأحدث لمنصة DUBUY.com لتجار الجملة التونسيين الاستفادة من شبكة راسخة وواسعة النطاق من الشركاء الدوليين حول العالم، وتوفر أيضاً سلسلة توريد أكثر أماناً وموثوقية. وتتمكّن الشركات التونسية عبر شبكة المستوردين والمصدّرين والمختصّين بالعمليات التجارية المسجّلين في المنصة من النمو بأعمالهم والوصول إلى مصادر منتجات جديدة واستكشاف فرص أعمال مبتكرة.