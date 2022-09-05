منصة إماراتية لتداول البلاستيك المعاد تدويره عالمياً

سيد الحجار (أبوظبي) أطلقت شركة ريباوند المحدودة، التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC)، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، منصتها العالمية لتداول البلاستيك المعاد تدويره، وهي عبارة عن منصة رقمية مبتكرة تتيح للشركات تداول المواد البلاستيكية المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة التدوير وفق أعلى مستويات ومعايير الجودة.

وقالت مريم المنصوري مدير عام شركة ريباوند المحدودة، خلال مؤتمر صحفي بمقر سوق أبوظبي المالي العالمي، إن المنصة تمثل نقطة تحول على مستوى قطاع إعادة تدوير البلاستيك عالمياً، موضحة أن التوقعات إلى نمو حجم سوق البلاستيك حول العالم ليصل إلى نحو 45.6 مليار دولار بحلول العام 2025. وقالت المنصوري: إن فكرة تطوير المنصة جاءت من الحاجة الملحة للتعامل مع التحديات التي يشهدها العالم اليوم في ظل التدهور غير المسبوق للأنظمة البيئية، موضحة أن المنصة تستهدف منح المشترين والبائعين قنوات سلسلة لتداول المواد البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير والمعاد تدويرها بكل ثقة مع ضمان أعلى معايير الجودة. وأكدت توحيد الجهود مع سوق أبوظبي العالمي لدعم وتسريع الجهود الهادفة إلى توجيه رأس المال الخاص نحو استثمارات مستدامة ومنخفضة الكربون تساهم في مكافحة التغير المناخي.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسُلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، في بيان صحفي: تمضي أبوظبي بخطى واثقة على المسار الصحيح نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للحلول المالية المستدامة، وتجسّد منصة «ريباوند لتداول البلاستيك المعاد تدويره» من خلال تطلعاتها لتمكين إعادة تدوير 5 ملايين طن من المواد البلاستيكية بحلول عام 2025، مثالاً مميزاً لهذه الحلول. وأضاف: ستساهم المنصة في إحداث تأثيرات كبيرة على نماذج الأعمال العالمية والممارسات المالية المتبعة، وسيسهم تعاوننا مع المنصة في تعزيز نهج الاقتصاد الدائري على مستوى الدولة والعالم، وانطلاقاً من مكانتنا كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة والعالم، ومحفز رئيسي للنمو، سنواصل في سوق أبوظبي العالمي تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الذين يشاطروننا الأهداف والتفكير لتعزيز أجندة الاستدامة وتلبية احتياجات التنمية الشاملة ودفع عجلة النمو في دولة الإمارات والمنطقة ككل.

وتنضم ريباوند عبر هذا التعاون إلى اللجنة المؤلفة من 69 جهة من القطاعين العام والخاص والموقعة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام الذي تم إطلاقه عام 2019 تحت رعاية وزارة التغير المناخي والبيئة (MoCCAE) والمصرف المركزي لدولة الإمارات وهيئة الأوراق المالية والسلع. وأعلنت «ريباوند» أيضاً أن الشركات التي اشتركت مسبقاً في منصتها الخاصة بتداول البلاستيك المعاد تدويره من مناطق الشرق الأوسط وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية والهند وجنوب شرق آسيا وأوروبا، ستُتاح لها فرصة الاستفادة من مجموعة متنوعة من الإمكانات والفرص، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها وتطوير أدائها والارتقاء بمستويات الإنتاجية والكفاءة في عملياتها.

إلى ذلك، قال الدكتور رودولفو لاسي، مدير العمل المناخي والبيئة في أميركا اللاتينية والمبعوث الخاص إلى الأمم المتحدة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: نحتاج جميعاً إلى توحيد الجهود والمساهمة معاً في الحد من الانبعاثات الكربونية الضّارة، من خلال تعزيز منهجيات الاقتصاد الدائري للسلع وحتى الخدمات التي تعتمد على الوقود الأحفوري أو بدائله، ويشكل الحل الرقمي الذي تقدمه منصة ريباوند مثالاً مميزاً للحلول التي يمكنها تسريع تنفيذ منهجيات الاقتصاد الدائري ودفع عجلة التنمية عالمياً من خلال التداول المستدام للمواد البلاستيكية.