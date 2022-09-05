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الاقتصادي

حافلات لنقل مسافري مطار أبوظبي من وإلى دبي

إحدى الحافلات لنقل مسافري مطار أبوظبي
5 سبتمبر 2022 16:00

 أطلقت مطارات أبوظبي خدمة النقل السريع من مطار أبوظبي الدولي لنقل مسافريه من وإلى دبي حتى نهاية العام، تلبيةً للزيادة المتوقعة في الطلب على الرحلات الجوية القادمة. تُقدّم خدمة الحافلات خياراً مريحاً للمسافرين يضمن سهولة تنقلهم من وإلى مطار أبوظبي الدولي الذي يتميز بشبكة واسعة من شركات الطيران الرائدة التي توفر رحلات إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم. وقال فرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «تأتي هذه الخدمة الجديدة لتعكس حرصنا المستمر لتقديم تجربة سفر مميزة ومريحة لضيوفنا الكرام ولاسيّما خلال تزايد حركة السفر في مطار أبوظبي الدولي، والتي قد شهدت بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2022، ونتوقع أن ستستمر في الارتفاع من الآن وحتى نهاية العام». وأضاف: «الخدمة الجديدة تتيح لمسافرينا القادمين من إمارة دبي والمناطق الشمالية الاستفادة من عروضنا المميزة والسفر بكل راحة لوجهات حصرية عبر شبكتنا سريعة النمو من شركات الطيران والوجهات، وذلك بأسعار لا تضاهى». يُذكر أنّه ليس هنالك حاجة للحجز المُسبق لتذاكر خدمة النقل السريع، حيث يمكن للمسافرين شراء تذاكرهم بسهولة عند الصعود للحافلة في محطة حافلات ابن بطوطة في دبي أو داخل مباني المسافرين في مطار أبوظبي الدولي. تتوفر خدمة التنقل بالحافلات من وإلى المطار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مقابل 35 درهماً للرحلة الواحدة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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