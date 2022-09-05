«رأس الخيمة للسياحة» ضمن أفضل 10 بيئات عمل إقليمياً

رأس الخيمة (الاتحاد) صنفت مؤسسة «جريت بليس تو وورك» العالمية، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ضمن قائمة العشرة الأوائل على مستوى الشرق الأوسط في بيئات العمل التي تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والأداء. وحصلت الهيئة كذلك على المرتبة السادسة في قائمة أفضل أماكن العمل في دولة الإمارات لعام 2022 عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تصنيفها كأفضل بيئات العمل لجيل الألفية وأفضل بيئات العمل في آسيا لعام 2022.

وفي العام الماضي تم تصنيف الهيئة كإحدى أفضل بيئات العمل للنساء وضمن قائمة «جريت بليس تو وورك» لعام 2021، لتصبح هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة المؤسسة الأولى والوحيدة في إمارة رأس الخيمة التي يأتي تصنيفها بين المؤسسات العشر الأوائل على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

ويستند هذا إلى السياسات الطموحة التي وضعتها الهيئة، مثل برنامج «مزايا أسلوب المعيشة» الذي يضمن منح الموظفين رواتب متكافئة، بصرف النظر عن العمر أو الجنس أو الحالة الاجتماعية. وكانت الهيئة أيضاً من أوائل الجهات الحكومية في الإمارة التي تطبق «السياسة الرسمية للعمل عن بُعد» وبرنامجاً مكثفاً للمساعدة في مواجهة المصاعب. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح برنامج الهيئة الراسخ في التوطين للمواطنين دورات تدريبية في المهارات القيادية وفرصاً لتنمية قدراتهم للعمل ضمن الهيئة أو في مختلف القطاعات الرائدة على صعيد الإمارة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في بيان: «نضع موظفينا ورفاهيتهم في صميم كل ما نقوم به من أعمال هنا في الهيئة، ويشرفنا أن يتم تكريمنا للسنة الثانية على التوالي من قبل مؤسسة 'جريت بليس تو وورك'. ويأتي تصنيفنا ضمن أفضل أماكن العمل نتيجة سعينا لخلق بيئة عمل شاملة ومنصفة للجميع في المجال السياحي. وكجزء من استراتيجيتنا في السياحة المتوازنة، فإن تركيزنا لا يزال منصباً على مستوى المعيشة، إذ نعمل على الارتقاء بمكانة إمارة رأس الخيمة كإحدى أفضل الأماكن للعيش والعمل وتربية الأسرة، بوجود مجتمع راسخ الأسس واقتصاد متنوع وبيئة مستدامة».

