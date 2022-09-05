أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار واحد للبرميل اليوم الاثنين مواصلة مكاسبها مع ترقب المستثمرين لتحركات محتملة من قبل منتجي مجموعة أوبك + في اجتماع في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.43 دولار أو 1.5 في المئة إلى 94.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.7 في المئة يوم الجمعة.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 88.12 دولار للبرميل، مرتفعا 1.25 دولار أو 1.4 في المئة وذلك عقب ارتفاعه 0.3 في المئة في الجلسة السابقة. والأسواق الأميركية مغلقة في عطلة عامة اليوم الاثنين.
وتراجعت أسعار النفط في الأشهر الثلاثة الماضية على التوالي بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في مارس بسبب مخاوف من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة وقيود كوفيد-19 في مناطق من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط.