الاتحاد أرينا وجهة ذهبية للفعاليات في أبوظبي

رشا طبيلة (أبوظبي)

«الاتحاد أرينا»، أكبر «أرينا» داخلية متعددة الأغراض في الإمارات، والتي تتربع بتصميمها الذهبي اللامع في قلب جزيرة ياس على الواجهة البحرية لمشروع ياس باي.

تعد «الاتحاد أرينا» وجهة مثالية للفعاليات والمؤتمرات والأحداث الكبرى مع طاقة استيعابية تصل إلى 18 ألف شخص، وتحتضن مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تناسب جميع الفئات العمرية والأذواق من أطفال وشباب وعائلات من خلال فعاليات فنية رياضية وموسيقية وترفيهية وغيرها.

وتتميز «الاتحاد أرينا» بموقعها المميّز على واجهة ياس باي البحرية النابضة بالحياة، ما يجعلها تتكامل مع هذه الوجهة السياحية التي تستقطب العديد من الزوار والسياح. كما تقدم باقة مميزة من الفعاليات، من حفلات غنائية، إلى فعاليات رياضية ومؤتمرات وفعاليات شركات رفيعة، إلى احتفالات اجتماعية صغيرة.

يستوحى تصميم «الاتحاد أرينا» من التراث العربي، لتقدم تجارب عالمية في بيئة معمارية مذهلة. وتفصيلاً حول المرافق والخدمات التي تقدمها الاتحاد أرينا، تضم القاعة الرئيسية في «الأرينا» فئات متنوّعة للمقاعد، بما فيها الأجنحة والمجالس المخصصة لكبار الشخصيات، وتضم «الأرينا» 17 جناحاً خاصاً والتي تُحيط القاعة الرئيسية وتوفر إطلالات على الفعاليات.

ونتيجة لتصميم «الاتحاد أرينا» المرن القابل للتعديل، يمكن تعديل قاعتها الرئيسية لتوفير قاعات بمساحات مختلفة وإضافة أو بناء تصاميم معينة لاستضافة جميع أنواع الأحداث.

وتعد «الاتحاد أرينا»، التي طورتها شركة ميرال، واحدة من المعالم الرئيسية في جزيرة ياس والتي تكمل التجارب السياحية المميزة التي تقدمها الجزيرة من مدن ترفيهية ووجهات سياحية متنوعة، مثل عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وكلايم أبوظبي، وغيرها من المرافق، فهي تهدف إلى أن تكون العلامة المميزة للترفيه في المنطقة.

وبفضل تصميمه المذهل واحتوائه على أحدث التقنيات المستدامة، فقد قد حاز مبنى «الاتحاد أرينا» على جائزة «تصميم العام في فئة المباني المستدامة» ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمباني الخضراء لعام 2018؛ ويُعَدّ ذلك بمثابة شهادة على التزام شركة ميرال بتطوير مشاريع مستدامة وصديقة للبيئة.

ياس باي

الاتحاد أرينا هي جزء من الواجهة البحرية في ياس باي التي تتميز بمجموعة واسعة من مفاهيم الطعام ومرافق الترفيه الدولية التي تضم أكثر من 12 مطعماً ومقهى فريداً، كما تضم رصيفاً بحرياً (Pier71)، وممشى بطول 3 كيلومترات، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس.

وتقع الواجهة البحرية في مشروع «ياس باي» على امتداد القسم الجنوبي من جزيرة ياس، وتبعد مسافة خمس دقائق فقط عن المجموعة المتنوعة من المرافق والمدن الترفيهية العالمية التي تحتضنها جزيرة ياس، والتي تضم كلاً من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

فعاليات متنوعة

وتنشط الفعاليات في «الاتحاد أرينا» في الموسم السياحي الشتوي، لا سيما في الربع الأخير من العام، حيث ستشهد استضافة فعاليات دولية رياضية وموسيقية وفنية وفعاليات خاصة للأطفال، وسط إطلاق باقات مميزة تشمل الإقامة الفندقية.

ففي 10 من سبتمبر الجاري، تستضيف «الاتحاد أرينا» فعالية موسيقية «هايبر باوند كي فيست أبوظبي 2022»، والتي ستشهد أداء 10 فنانين، يليهم في 29 من سبتمبر الجاري حفل للفرقة الموسيقية «ويست لايف» الشهيرة.

كرة السلة الأميركية

وفي 6 من أكتوبر، تنطلق مباريات دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين في أبوظبي 2022 بمباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، وتجمع فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس يومي 6 و8 أكتوبر المقبل، في صالة «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي. ويحظى عشاق كرة السلة بفرصة مشاهدة لاعبيهم المفضلين، بمن فيهم تراي يونغ، لاعب فريق أتلاتنا هوكس الفائز مرتين في مباريات فريق أول ستار التي تجمع نجوم الدوري الأميركي للمحترفين؛ وكلينت كابيلا، أفضل مستحوذ على الكرات المرتدة في موسم 2020-2021، في مواجهة لاعبي فريق ميلووكي وأبرزهم باكس يانيس أنتيتوكونمبو، اللاعب الذي نال لقب أغلى لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين مرتين؛ وكريس ميدلتون، الفائز ثلاث مرات في مباريات فريق أول ستار؛ وجرو هوليداي، الذي تم اختياره ثلاث مرات ضمن فريق الرابطة الوطنية لأفضل لاعبي الدفاع.

فعاليات «ديزني» للأطفال

ينطلق عرض ديزني على الجليد «ميكي والأصدقاء» بين 12 و16 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، ويشارك في الفعالية المميزة مجموعة من شخصيات برنامج ديزني ليجندز، مثل ميكي وميني ماوس وبطوط وبندق، إضافة إلى شخصيات الأفلام الحديثة المحبوبة، مثل موانا والشقيقتين آنا وإلسا والسمكة دوري، الذين يروون مغامراتهم الشائقة على الجليد. وبدءاً من 16 نوفمبر ولغاية 10 ديسمبر، ينطلق في «الاتحاد أرينا» عرض «الأسد الملك» من إنتاج شركة ديزني للمرة الأولى في المنطقة، حيث استقطب هذا العرض الشهير ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم خلال عرضه في 100 مدينة على مدار 25 عاماً، بوصفه عرضاً موسيقياً فريداً مستوحى من فيلم الرسوم المتحركة الشهير من إنتاج ديزني.

وفي 22 من أكتوبر، ينطلق حدث «يو إف سي 280» أوليفرا ضد مخاتشيف، حيث أعلنت «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عودة أسبوع أبوظبي للتحدي من 17 إلى 23 من أكتوبر المقبل.

أما في 29 من أكتوبر المقبل، فينطلق الحفل المباشر ل «أي أر.رحمان» وهو أشهر الموسيقيين في صناعة الترفيه الهندية، وفي 17 إلى 18 ديسمبر المقبل، ينطلق الحدث الرياضي الأكبر حيث تتنافس 8 فرق للرياضة الإلكترونية.