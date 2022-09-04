«أبوظبي العالمي» يمنح «كليكل» الموافقة المبدئية

حصلت شركة كليكل على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي لتقديم الخدمات المالية والعمل بصفة الوسيط والحافظ الأمين للأصول الرقمية. وقال مايكل زاهو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كليكل: إن المسار المنظّم هو الطريق الوحيد لنمو أي شركة تشفير إذا كانت تريد أن تكون لاعباً جاداً على المدى الطويل، ولقد ولّت منذ فترة طويلة الأيام التي كان فيها لاعبو الأصول الرقمية يتمتعون بميزة المُضارب المبكّر للاستفادة من السوق الصاعدة سريعة النمو.

وأضاف زاهو: «إن الاضطرابات الأخيرة في سوق العملات المشفرة والبيع الكبير الناجم عن الشعور بالخوف من تفويت الفُرص الذي يحركه الجشع، هي مجرد مثال آخر لإظهار سبب حاجة السوق إلى التحكم الصحيح في المخاطر والامتثال».

وقال: تعمل كليكل بنشاط على إشراك الجهات التنظيمية العالمية كجزء من التزامها المستمر بدعم المعايير العالمية، وتعزيز التطورات والنمو المستدام للنظام البيئي للتشفير بصورة جماعية.