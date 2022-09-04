«إكسبو الشارقة» يفتح باب التسجيل في معرض الساعات والمجوهرات

الشارقة (الاتحاد) أعلن مركز إكسبو الشارقة، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للعارضين والزوار والإعلاميين، للحضور والمشاركة في فعاليات النسخة الـ 50 من معرض «الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات» الحدث الأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2022. ويستعد المركز إلى تقديم نسخة متميزة وذلك احتفالاً باليوبيل الذهبي للمعرض، حيث سيشهد الحدث للمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أوروبا وأميركا اللاتينية وأفريقيا، إلى جانب المئات من الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وأشهر العلامات التجارية في الذهب والألماس، بالإضافة إلى الحضور المتألق للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.

ويوفر المعرض منصة إقليمية رائدة لعرض أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات المستوحاة من الاتجاهات المعاصرة والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم بأعلى مستويات التقنية والإبداع والتميز، كما يتيح الحدث للعارضين ملتقى دولياً لعرض أبرز ابتكارات مؤسساتهم ومشغولاتها من الذهب والمجوهرات أمام شريحة واسعة من الزوار، إلى جانب عقد الشراكات الاستراتيجية بين مختلف الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة.

وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يُعد من أهم المعارض التي تشهدها المنطقة، حيث يمثل وجهة أساسية عالمية في صناعة الذهب والألماس والساعات، وحقق على مدى 49 دورة نجاحات كبيرة، حيث يحرص المركز في النسخة الـ 50 من الحدث على بذل أقصى الجهود لضمان تقديم تجربة عالمية فريدة في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يلبي تطلعات العارضين والزوار، ويرسخ المكانة المتميزة التي تحظى بها إمارة الشارقة بصفتها وجهة عالمية في قطاع المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات والساعات في الإمارات وأهميتها على خريطة التجارة العالمية، ولا سيما أنها تعتبر من الصناعات المهمة في الدولة، حيث تستأثر الإمارات بحصة 11% من صادرات الذهب العالمية، كما تمثل تجارة الذهب نحو 20% من الصادرات غير النفطية للدولة.

وأشار المدفع، إلى أن مركز إكسبو الشارقة يرحب بالزوار وبالعديد من العارضين الجُدد من أنحاء العالم للمشاركة في الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن المركز سيحرص على تقديم التسهيلات وأرقى الخدمات التنافسية للشركات والعلامات التجارية وتوفير منصات العرض المناسبة التي تتيح مساحة للعارضين ليبهروا زوار الحدث الإقليمي والدولي بإبداعاتهم في مجال المجوهرات والساعات وسط أجواء رائعة وجوائز وفيرة.