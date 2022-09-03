13.2 ألف علامة تجارية جديدة بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت وزارة الاقتصاد أمس، عن تسجيل اكثر من 13237 علامة تجارية جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو 8.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت آنذاك 12188علامة تجارية، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات وجهة تجارية واستثمارية رئيسة إقليمياً وعالمياً.

وبحسب تقرير العلامات التجارية، تم تسجيل 1457 علامة تجارية خلال شهر أغسطس الماضي، ما يؤكد استمرار الأداء القوي الذي يشهده قطاع العلامات التجارية منذ بداية العام الجاري وتنامي جاذبية الدولة كمركز استثماري وتجاري محلياً ودولياً.

50 قطاعاً ومجالاً

وبينت الوزارة أن العلامات التجارية المسجلة، شملت مختلف القطاعات الخدمية والسلعية وشركات متنوعة محلية وإقليمية ودولية والقطاعات الخاصة والحكومية، وتضمنت العلامات المسجلة خلال أغسطس الماضي أكثر من 50 قطاعاً ومجالاً من جانب شركات محلية وإقليمية ودولية داخل الدولة وبالمناطق الحرة، منها قطاع التكنولوجيا والاتصالات والأغدية والمشروبات والإلكترونيات وقطاعات الطاقة والنفط والغاز، إضافة إلى الإنشاءات والمقاولات ومستلزمات البناء والعقارات وصهر وتشكيل المعادن والاستثمار السياحي وخدمات المطارات وإدارة الفنادق والملاحة البحرية والنقل ومستلزمات الزراعة والمصارف والمالية، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وخدمات الصحة المنزلية، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم ومواد التعبئة والتغليف والمياه وقطاع السيارات وقطع الغيار والذهب والمجوهرات والاستشارات وإدارة المشاريع والإعلام والنشر، إضافة إلى قطاعات العطور ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والديكور والخدمات الفنية والمستلزمات الورقية وتنسيق الزهور والهدايا والبيئة والرياضة وخدمات الألعاب.

توفير بيئة جاذبة للأعمال

ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم، وعملت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

ويُشار إلى أن إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، هي المسؤولة عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان، والاعتراض عن العلامة والتسجيل، وإصدار شهادات التسجيل، وكل ما يتعلق بالقطاع، كما تتولى الإدارة كل ما له علاقة بعملية تجديد شطب وتعديل أو رهن أو انتقال العلامات التجارية، بحسب الإجراءات المعمول بها على المستويين المحلي والعالمي.