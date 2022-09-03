1.79 فائدة تمويل السيارات «الخضراء»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أظهرت سوق تمويل السيارات في الدولة تفاوتاً في أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك لعملائها، إذ تراوح سعر الفائدة على قروض السيارات بين %1.79 فائدة سنوية ثابتة للسيارات «الخضراء» (الكهربائية والهجين) و%3.19 فائدة سنوية ثابتة للسيارات التي يتم تمويلها لصالح أصحاب الأعمال الخاصة، بحسب البنوك العاملة في أبوظبي.

وقالت مصادر مصرفية، إن المعدل الوسطي لسعر الفائدة على قروض السيارات ارتفع بنحو 50 نقطة أساس منذ نهاية الربع الأول من 2022 تبعاً لارتفاع أسعار «الايبور» وهو سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم، في السوق المحلية.

انتعاش الطلب

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي ل «الاتحاد»: إن قطاع تمويل السيارات يشهد انتعاشا ملحوظاً بعد جائحة «كورونا»، حيث كان ضمن القطاعات الأكثر والأسرع تأثراً بتداعيات جائحة «كورونا».

ويرى المصرف، أن هناك عودة قوية للطلب على تمويل السيارات منذ بداية العام بعد تراجع المخاوف من جائحة «كورونا».

ونوه بأن قطاع السيارات في الإمارات انطلق بسرعة، مستفيداً من انتعاش الاقتصاد الذي نجح في التعافي من آثار «الجائحة» بفضل جملة من المحفزات، وقدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات، ما شجع شركات السيارات على وضع أهداف طموحة لمبيعاتها في السوق المحلي الذي يعد الأهم إقليمياً.

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات قروضاً وتسهيلات للأفراد بقيمة 20.64 مليار درهم خلال شهر مايو 2022 مسجلة نمواً بنسبة 5.8%، ما يعتبر أحد أعلى معدلات الزيادة في تمويل الأفراد في السوق المحلية على أساس شهري، منذ سنوات، الأمر الذي يعكس مرحلة الانتعاش الاقتصادي، التي تشهدها كافة قطاعات الأعمال المحلية.

تسهيل إجراءات التمويل

وأوضح مصرف أبوظبي الإسلامي أن هناك تجاوباً كبيراً من القطاع المصرفي في الإمارات الذي يواكب هذا الانتعاش من خلال تقديم حلول تمويلية وتسهيل إنهاء إجراءات التمويل، لافتاً إلى أن السيارات الكهربائية تعتبر الرابح الأكبر، حيث إن هناك إقبالاً وتوجهاً عاماً من قبل المستهلكين على هذا النوع من السيارات، مستفيدين من بنية تحتية قوية في الإمارات تشجع على هذا الأمر.

وتأثر تمويل السيارات بقرار رفع الفائدة، حيث تحدد البنوك سعر التمويل بناءً على سعر (الإيبور)، حيث يتغير سعر الفائدة على التمويل عامة بالتوازي مع سعر «الايبور» صعوداً وهبوطاً.

وتوقع المصرف أن تتواصل الارتفاعات في أسعار الفائدة، حتى نهاية العام، ما ينعكس على سعر التمويل. وقال: بدأت المصارف بالفعل في زيادة أسعارها، ونرى أن هناك تفاوتاً من مصرف إلى آخر، حسب سياسته الداخلية، وحسب حجم محفظة التمويل لديه.

وأوضح أن أسعار الفائدة (الربح) على تمويل السيارات عموماً حالياً، وصل إلى 2.49% بعد أن كانت 1.99% في أوائل الربع الثاني من العام الجاري.

وقال: شهد مصرف أبوظبي الإسلامي في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الطلب على تمويل السيارات، حيث يقوم المصرف بتقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم للمواطنين الإماراتيين و500 ألف درهم للمقيمين مع خطط سداد مرنة كما أبرم المصرف شراكة مع كبار تجار السيارات ليوفروا أفضل عروض السيارات.



80% نسبة التمويل

ويقدم بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية قروضاً لتمويل شراء السيارات لعملائه بفائدة ثابتة (نسبة ربح) تبدأ من 1.99% تعادل نسبة ربح سنوية ثابتة تبلغ 3.65% مع فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهر. ويحفز البنك العملاء بمنحهم 50 نقطة تاتش بوينتس لكل 1000 درهم من مبلغ التمويل.

ويشير البنك إلى أن الموافقة على تمويل السيارة، تتم بناء على التقدير المطلق لبنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية وتخضع لأحكام وشروط بنك أبوظبي التجاري للصيرفة الإسلامية، وذلك بعد تسلم الوثائق المقبولة لدى البنك، علماً أن نسبة التمويل تصل إلى 80% من قيمة السيارة.

أصحاب الأعمال الخاصة

قال بنك أبوظبي الأول، إنه يمنح قروض السيارات لأصحاب الأعمال الخاصة بمبالغ تصل قيمتها حتى 1.5 مليون درهم أو 80% من قيمة السيارة بفائدة ثابتة تبدأ من 3.19% سنوياً (تعادل فائدة متناقصة 5.98% سنوياً).

كما يقدم البنك قروض السيارات للموظفين بمبلغ يصل حتى 1.5 مليون درهم أيضا، أو 80% من قيمة السيارة بمعدلات فائدة تنافسية تبدأ من 2.49% تعادل فائدة متناقصة تبلغ 4.71% على أن يكون الحد الأدنى للراتب 7.000 درهم.

وأما قروض السيارات الخضراء، فتبدأ الفائدة على تمويلها من 1.79% سنوياً تعادل 3.42% فائدة متناقصة.