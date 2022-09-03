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الاقتصادي

شريف العلماء: الإمارات تحرص على التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الطاقة

شريف العلماء: الإمارات تحرص على التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تحديات الطاقة
4 سبتمبر 2022 01:57

بالي (وام)

أكد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، حريصة على التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم في قطاع الطاقة بهدف دفع الجهود نحو تحقيق الاستقرار لشعوب العالم، والمضي قدماً في تطوير قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، والاستثمار في المستقبل من خلال نظرة واقعية تدعم منظومة الازدهار العالمي. 
جاء ذلك خلال مشاركته، ممثلاً لدولة الإمارات في اجتماع وزراء الطاقة لدول قمة مجموعة العشرين «G20»، الذي عقد أمس الأول، في جزيرة بالي بإندونيسيا التي تتولى رئاسة اجتماعات المجموعة للعام الحالي. 

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وقال: «نحن في دولة الإمارات حريصون على التعاون البنّاء والانخراط مع شركائنا الدوليين في التركيز على الحصول على مزيج الطاقة المناسب بالتوازي مع مستهدفات حماية البيئة، والحد من الانبعاثات الكربونية. إن دولة الإمارات على استعداد لمشاركة خبراتها في قطاع الطاقة النظيفة، والعمل المشترك إقليمياً وعالمياً بهدف تعزيز مكانتها والاستعداد جيداً للخمسين عاماً المقبلة في هذا المجال باعتباره من القطاعات الحيوية المعززة لمسيرة التنمية المستدامة، ومحوراً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية». 
وتابع: «الإمارات سبّاقة في تنويع مصادر الطاقة، وفي الاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا الداعمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الحياد المناخي بوصفه أولوية لدى حكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة».
وأوضح أنّ الدولة لديها العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة لهذا التوجه. وبحث الاجتماع، الذي ضم وزراء من دول مجموعة العشرين، وكبار المسؤولين في المنظمات الدولية المعنية بقطاع الطاقة، التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المجموعة بشأن الطاقة، وخريطة العمل التي تبنتها مجموعة العشرين للسنوات المقبلة والتي ستعزز العمل المشترك في هذا المجال. 
وناقش المجتمعون آخر التطورات ووجهات النظر الاستراتيجية بشأن تأمين الحصول على الطاقة، وسبل إنجاز الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والتمويل المستدام، ومسارات العمل تجاه تحقيق الحياد المناخي، وكذلك المجالات المقترحة من قبل إندونيسيا لتحقيق التعاون المؤثر ضمن المجموعة التي تتبنى هذا العام شعار: «التعافي معاً، التعافي بشكل أقوى» لتعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية. 

مؤتمر المناخ
على هامش الاجتماع، التقى المهندس شريف العلماء كلاً من معالي روب جيتين، وزير المناخ والطاقة في هولندا، وديفيد ترك، نائب وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث جرى البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الطاقة المستدامة، والتحضيرات والاجتماعات المتعلقة بمؤتمري الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للعام الحالي «COP27»، والدورة المقبلة «COP28» التي ستستضيفها دولة الإمارات عام 2023.

 

الإمارات
الطاقة
وزارة الطاقة والبنية التحتية
محمد بن زايد
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