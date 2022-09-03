«أيه إم بست» تؤكد تصنيف «أبوظبي للتأمين» عند المستوى الممتاز «أيه»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني المتخصصة في قطاع التأمين «إيه إم بست»، التصنيف الائتماني لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عند مستوى A (ممتاز)، والتصنيف الائتماني للمصدر طويل الأجل بتقييم «a» (ممتاز)، وبنظرة مستقبلية مستقرة.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يؤكد تصنيف وكالة «أيه إم بست» على القوة المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وسجلها الحافل بالإنجازات والنجاحات على مدى سنوات عديدة. ويأتي هذا التصنيف في أعقاب الأداء القوي الذي شهدته أعمال الشركة خلال النصف الأول من عام 2022.