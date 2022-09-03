الأحد 4 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

واشنطن تبقي على الرسوم الجمركية «العقابية» المفروضة على الصين

عاملة في مصنع منسوجات بالصين (أرشيفية)
4 سبتمبر 2022 01:57

واشنطن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الصين توافق على استخدام لقاح مضاد لـ«كورونا»
السفير الصيني: العلاقات الصينية الإماراتية في أعلى مستوياتها

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأول، الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد دونالد ترامب، والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 6 يوليو، وجزء آخر في 23 أغسطس.
وقال مكتب الممثلة الأميركية للتجارة في بيان، إن «الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها».
وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية. لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.
وأوضح البيان، مبرراً القرار، أن «ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة».
وتابع، أن بعض القطاعات مثلاً ترى أنها «تدفع الحكومة الصينية إلى وقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية»، أو «سمحت لها بمنافسة الواردات الصينية والاستثمار في التقنيات الجديدة وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف عمال إضافيين».
كما شددوا على أن هذا الإجراء «ساعد في مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة، الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات»، حسب بيان ممثلة التجارة. وقال البيان: إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة سيقوم بعد الآن «بمراجعة» هذه الرسوم ودراسة الآثار التي تشعر بها الشركات و«العواقب على الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك الاستهلاك».

واشنطن
الصين
الرسوم الجمركية
جو بايدن
دونالد ترامب
آخر الأخبار
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
عربي ودولي
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفيئة
اليوم 17:35
أرشيفية
عربي ودولي
قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين
اليوم 17:34
أرشيفية
عربي ودولي
إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
اليوم 17:31
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«بيور هيلث» تستثمر نصف مليار دولار في الولايات المتحدة
اليوم 17:28
من لقاء السيسي والأمير فيصل بن فرحان
عربي ودولي
السيسي: علاقاتنا بالسعودية خاصة وركيزة لاستقرار المنطقة
اليوم 17:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©