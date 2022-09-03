واشنطن تبقي على الرسوم الجمركية «العقابية» المفروضة على الصين

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأول، الإبقاء في هذه المرحلة على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على الصين في عهد دونالد ترامب، والتي كان يفترض أن ينتهي بعضها في 6 يوليو، وجزء آخر في 23 أغسطس.

وقال مكتب الممثلة الأميركية للتجارة في بيان، إن «الرسوم الجمركية لم تنته في الذكرى السنوية الرابعة لإقرارها».

وكان يفترض أن تنتهي الرسوم الجمركية العقابية. لكن في إطار الإجراءات طلبت أكثر من 300 شركة أميركية إبقاءها.

وأوضح البيان، مبرراً القرار، أن «ممثلي الصناعات المحلية أشاروا إلى أنهم استفادوا من الإجراءات التجارية بأشكال عدة».

وتابع، أن بعض القطاعات مثلاً ترى أنها «تدفع الحكومة الصينية إلى وقف السياسات والممارسات التي تستهدفها الإجراءات الجمركية»، أو «سمحت لها بمنافسة الواردات الصينية والاستثمار في التقنيات الجديدة وزيادة الإنتاج الوطني وتوظيف عمال إضافيين».

كما شددوا على أن هذا الإجراء «ساعد في مكافحة الممارسات التنافسية غير العادلة، الناتجة عن سياسات وممارسات الصين لنقل التكنولوجيا وتشجيع أفضل السياسات والممارسات»، حسب بيان ممثلة التجارة. وقال البيان: إن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة سيقوم بعد الآن «بمراجعة» هذه الرسوم ودراسة الآثار التي تشعر بها الشركات و«العواقب على الاقتصاد الأميركي، بما في ذلك الاستهلاك».