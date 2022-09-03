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الاقتصادي

جنتيلوني: الاتحاد الأوروبي يستعد لشتاء «صعب»

باولو جنتيلوني
4 سبتمبر 2022 01:57

عواصم (رويترز) 

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قال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أمس: إن التكتل يتوقع من روسيا أن تحترم عقود الطاقة التي أبرمتها، لكنه مستعد لمواجهة التحدي إذا لم تفعل ذلك.
وقال جنتيلوني للصحفيين، رداً على سؤال بشأن وقف خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1، «لسنا خائفين من قرارات موسكو. نطالبهم باحترام عقودهم، لكن إذا لم يفعلوا ذلك فإننا مستعدون لرد الفعل».
وجاءت تعليقات جنتيلوني بعد أن ألغت روسيا مهلة نهائية كانت محددة لاستئناف تدفقات الغاز عبر خط رئيسي للإمدادات إلى ألمانيا، ما يفاقم صعوبات تأمين الوقود للشتاء. وأشار جنتيلوني إلى مستويات تخزين الغاز المرتفعة على مستوى الاتحاد الأوروبي وخطط خفض استهلاك الطاقة بوصفها إشارة إلى أن القارة تستعد لما سيكون شتاء صعباً.
وقال على هامش منتدى أمبروسيتي في شمال إيطاليا: إنه ينبغي استهداف تدابير لمساعدة المستهلكين مع ارتفاع قيمة الفواتير لا تنطوي على مستويات دين أعلى. وأضاف أنه من المحتمل أن تنضم دول أخرى لاتفاق فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي الذي توصل إليه وزراء مالية دول مجموعة السبع أمس الأول. وقال: «ناقشنا سبل تشكيل تحالف أوسع نطاقاً»، في إشارة إلى دعوة لمجموعة السبع أمس الأول.
 من جهة أخرى، قالت الشركة المنظمة لشبكة الغاز في ألمانيا، إن وضع إمدادات الغاز في ألمانيا آمن حالياً، لكنه غير مستقر ولا يمكن استبعاد حدوث مزيد من التدهور، وذلك مع تمديد شركة جازبروم الروسية وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وتراجعت روسيا عن الموعد النهائي لاستئناف التدفقات عبر خط الأنابيب والذي كان مقرراً أمس، قائلة إنها وجدت تسرباً للنفط في محرك أثناء الصيانة.
وقالت الشركة المنظمة الألمانية في تقريرها اليومي عن وضع الغاز «العيوب التي يزعم الجانب الروسي وجودها ليست سبباً فنياً لوقف التدفقات».

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