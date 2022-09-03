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الاقتصادي

مصر تصدر ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

مصر تصدر ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية
4 سبتمبر 2022 01:57

القاهرة (رويترز) 

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طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، المشتري الرسمي للحبوب، أمس ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية للتوريد بين 20 أكتوبر والعاشر من نوفمبر وبين 11 و30 نوفمبر أو خلال أي من الفترتين.
وقالت الهيئة، إنه يتعين تقديم العروض من أجل السداد عبر خطاب ائتمان مدته 180 يوماً، مضيفة أن الموعد النهائي لتلقي العروض هو بعد غد السادس من سبتمبر.
وذكرت الهيئة أنه يتعين تقديم العروض على أساس التكلفة والشحن.
كما طرحت الهيئة ممارسة محلية لشراء ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا وألف طن من زيت دوار الشمس للتسليم بين الخامس من أكتوبر و30 من الشهر نفسه وبين الأول من نوفمبر و25 من الشهر نفسه أو خلال أي من الفترتين، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو أيضاً السادس من سبتمبر الجاري.

مصر
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