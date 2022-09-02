450 موظفاً جديداً في البنوك بالإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات (60 بنكا) بنحو 450 موظفاً جديداً خلال الربع الثاني من 2022 ليصل عدد العاملين لديها إلى 34.332 موظفاً بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 33.882 موظفاً بنهاية مارس 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وتوزعت الزيادة في عدد الموظفين على 423 موظفاً جديداً التحقوا بالبنوك الوطنية (23 بنكاً) العاملة بالدولة، ليرتفع عدد العاملين في البنوك الوطنية إلى 27.545 موظفاً بنهاية يونيو 2022 مقارنة مع 27.122 موظفاً بنهاية مارس 2022.

فيما بلغ عدد الموظفين الجدد لدى البنوك الأجنبية (37 بنكاً) نحو 27 موظفاً ليرتفع عدد الموظفين لدى البنوك الأجنبية العاملة بدولة الإمارات إلى 6.787 موظفاً مقارنة مع 6.760 موظفاً خلال نفس فترة المقارنة.

وارتفع عدد البنوك الوطنية العاملة بدولة الإمارات إلى 23 بنكاً في نهاية يونيو 2022 مقارنة مع 22 بنكاً في مايو 2022، حيث تم ترخيص بنك وطني جديد وهو بنك «ويو» «Wio» الرقمي، المملوك لكل من «القابضة» و«ألفا ظبي القابضة» و«اتصالات» وبنك أبوظبي الأول برأسمال قدره 2.3 مليار درهم، والذي يعتبر منصة مصرفية رقمية متكاملة.

أما البنوك الأجنبية فظلت عند 37 بنكاً من دون تغيير، منها 27 بنكاً تجارياً تقدم كافة الخدمات المصرفية، إضافة إلى 10 بنوك أعمال.