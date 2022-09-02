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الاقتصادي

«مصدر» تستكمل الإغلاق المالي لمحطة طاقة رياح في أوزبكستان

خلال الإعلان عن عملية الإغلاق المالي (من المصدر)
3 سبتمبر 2022 01:56

أبوظبي (الاتحاد)

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أتمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عملية الإغلاق المالي لمشروع محطة زارافشان لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، والتي تعد أول محطة طاقة رياح تقام على مستوى المرافق الخدمية في أوزبكستان.
وجاء الإعلان خلال مراسم أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند، ألقى خلالها معالي جمشيد خوجاييف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، الكلمة الرئيسية، كما ألقى أيضًا بهذه المناسبة نيال هانيغان، المدير المالي التنفيذي لـ«مصدر» كلمة وذلك بحضور كل من سعادة شوخرات فافاييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان، وشيرزود خوجايف، نائب وزير الطاقة الأوزبكي.
وقال شوخرات فافاييف، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان: «تتطلع أوزبكستان إلى توفير 25 بالمئة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2026، وإننا نثمن مساهمات «مصدر» والمؤسسات المالية التي تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال تطوير مشاريع طاقة شمسية ورياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة».
من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «نحتفل اليوم بإنجاز مرحلة مهمة من مراحل هذا المشروع البارز، والتي تعتبر بمثابة خطوة للأمام على طريق تحقيق أهداف أوزبكستان الطموحة في مجال الطاقة المتجددة. وتعد أوزبكستان وجهة استثمارية استراتيجية لشركة «مصدر»، وإننا نتطلع إلى مواصلة تطوير وتنمية محفظة مشاريعنا فيها».
وبالإضافة إلى الجهات المقرضة الرئيسية، يشارك بنك تنمية ريادة الأعمال الهولندي كجهة مقرضة من الدرجة (ب)، في حين تشارك «الاتحاد لائتمان الصادرات» و«ناتيكسيس» و«بنك أبوظبي الأول» في تمويل المشروع عبر توفير الإقراض المضمون.

مصدر
أوزبكستان
طاقة الرياح
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