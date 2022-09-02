السبت 3 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة

باحثون عن عمل أمام مكتب للتوظيف في الولايات المتحدة (رويترز)
3 سبتمبر 2022 01:56

واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
كوشنر: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة
واشنطن: رد طهران بشأن الاتفاق النووي «غير بنّاء»

أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية، أمس، أن أرباب الأعمال وظفوا عدداً أكبر بقليل مما كان متوقعاً خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة.
وأوضح تقرير الوزارة، الذي يحظى بمراقبة لصيقة، أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يوليو تموز بشكل طفيف لتُظهر ارتفاع الوظائف 526 ألفا وليس 528 ألفا كما كان في البيانات السابقة.
ومثل هذا نموا في الوظائف للشهر العشرين على التوالي.
ويأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الأميركيين من فترة مؤلمة قادمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة، بينما يقوم المركزي الأميركي بتشديد حاد للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم.
ومثّل النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلا إضافيا على أن الاقتصاد يواصل النمو حتى مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، كما شكّل مؤشرا آخر على أن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يزال بحاجة إلى إنعاش سوق العمل. 
وستكون بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والمتوقع نشرها منتصف الشهر، عاملا رئيسيا في تحديد المعدل الجديد للفائدة.

الولايات المتحدة
البطالة
آخر الأخبار
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
عربي ودولي
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
اليوم 10:44
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
عربي ودولي
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
اليوم 10:41
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
عربي ودولي
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
اليوم 10:39
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
الرياضي
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
اليوم 09:44
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
الرياضي
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
اليوم 09:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©