ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز)

أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية، أمس، أن أرباب الأعمال وظفوا عدداً أكبر بقليل مما كان متوقعاً خلال شهر أغسطس، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 بالمئة.

وأوضح تقرير الوزارة، الذي يحظى بمراقبة لصيقة، أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 315 ألف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يوليو تموز بشكل طفيف لتُظهر ارتفاع الوظائف 526 ألفا وليس 528 ألفا كما كان في البيانات السابقة.

ومثل هذا نموا في الوظائف للشهر العشرين على التوالي.

ويأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الأميركيين من فترة مؤلمة قادمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال ارتفاع البطالة، بينما يقوم المركزي الأميركي بتشديد حاد للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم.

ومثّل النمو القوي للوظائف الشهر الماضي دليلا إضافيا على أن الاقتصاد يواصل النمو حتى مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام، كما شكّل مؤشرا آخر على أن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يزال بحاجة إلى إنعاش سوق العمل.

وستكون بيانات أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، والمتوقع نشرها منتصف الشهر، عاملا رئيسيا في تحديد المعدل الجديد للفائدة.