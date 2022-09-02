أبوظبي تبحث مبادرات الطاقة النظيفة خلال «غازتك»

أبوظبي (وام)

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن مشاركة وفد من الدائرة برئاسة معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس الدائرة، في مؤتمر «غازتك 2022»، والذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري. وينضم الوفد إلى نخبة من صنّاع القرار وخبراء الطاقة من حول العالم لتبادل وجهات النظر واستعراض أحدث التقنيات والاتجاهات في مجالات الهيدروجين والغاز الطبيعي وحلول الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تشهد الدورة الخمسون من أكبر مؤتمر مختص بالغاز، والطاقة، والغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين حضور أكثر من 38000 مشارك من 60 دولة، من بينهم خبراء في الطاقة وشخصيات قيادية من وزراء ورؤساء تنفيذيين.