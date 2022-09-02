رئيسة «إنجي»: أسواق الطاقة تمر بأزمة استثنائية

باريس (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة إنجي، المورد الرائد للغاز في فرنسا، أمس، إن قطاع الطاقة في أوروبا يمر «بأزمة استثنائية»، مضيفة أن الأحداث الحالية، التي تشكلت في المقام الأول بسبب خفض الواردات الروسية والتحول المطلوب نحو الطاقة الخضراء، تمثل «نقطة تحول».

وقالت كاثرين ماكجريجور لراديو آر تي إل «عالم الطاقة الذي نعرفه لن يعود كما كان أبدا».

وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل أن تواجه إنجي، موردة الغاز الرئيسية للمنازل في فرنسا، نقصا في الغاز هذا الشتاء، قالت ماكجريجور «أنا واثقة جدا من أننا سننجح»، إلا إذا أدت ظروف جوية قاسية على نحو خاص إلى ارتفاع غير عادي للطلب. وقالت «هذا هو السبب في أن رسالة الاعتدال في (استهلاك) الطاقة تظل مهمة للغاية».