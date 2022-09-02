«الريم» تتصدر اهتمامات مشتري الشقق السكنية بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

استقطبت جزيرة الريم اهتمام العديد من المستثمرين الراغبين في شراء الشقق السكنية بأبوظبي، مع توالي تسليم وإنجاز العديد من الأبراج والمشاريع الجديدة بالجزيرة.

وأكد عقاريون ومتعاملون بالسوق لـ «الاتحاد» ارتفاع الطلب على شراء واستئجار الوحدات السكنية بالريم، لتواصل الجزيرة استقطاب شرائح متنوعة من المشترين، لاسيما في ظل توفر وحدات بأسعار جاذبة وعروض تنافسية. وأظهر تقرير صادر مؤخرا عن موقع بيوت ودوبيزل عن الاستثمار في عقارات أبوظبي للنصف الأول 2022، تصدر جزيرة الريم قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة %1.07 مقارنة بالنصف الثاني من 2021، ليصل سعر شراء القدم المربع إلى 1004 دراهم، بنسبة عائد على الاستثمار بلغت %6.68.

وبلغ متوسط سعر شراء الشقق المؤلفة من غرفة واحدة بالريم 816 ألف درهم، والغرفتين 1.282 مليون، والثلاث غرف 1.944 مليون درهم، بحسب التقرير.

واحتلت جزيرة الريم المرتبة الرابعة ضمن قائمة المناطق الأكثر تداولا للعقار بأبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 872 مليون درهم، مليون درهم، بعدما احتلت المرتبة الثانية خلال عام 2021 بتداولات بلغت 3.2 مليار درهم، ونحو 3 مليارات عام 2020، فيما سجلت تداولات خلال 2019 بلغت قيمتها 6.52 مليار درهم.

وبحسب رصد لـ «الاتحاد» تستحوذ جزيرة الريم على أكثر من 35% من الشقق المعروضة للبيع في أبوظبي، ويتركز المعروض بمشاريع شمس أبوظبي، ومارينا سكوير، ومدينة الأضواء، ونجمة أبوظبي، وميكرز.

مشاريع جديدة

وطرحت شركة الدار العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 182 وحدة جديدة للبيع في مشروع «ريفلكشن 2» بجزيرة الريم، وذلك عقب نجاح مبيعات كافة وحدات البرج السكني الأول في المشروع.

وأطلقت شركة «كيو للعقارات» مؤخراً المرحلة الأولى من مشروعها السكني الفاخر«ريم هلز» في جزيرة الريم بأبوظبي، بتكلفة إجمالية 8 مليارات درهم، وذلك في إطار رؤيتها بمواكبة التطور الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة وتعزيز نموه.

ويوفر المشروع ككل نحو 2238 وحدة سكنية، منها نحو 800 فيلا، بجانب وحدات الشقق والتاون هاوس، حيث تضم المرحلة الأولى من المشروع نحو 200 فيلا سكنية.

استقرار الأسعار

إلى ذلك، قال أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات إن جزيرة الريم تشهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب، وهو ما انعكس على الأسعار سواء للبيع أو الإيجار، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا طفيفا ببعض المشاريع أو استقرار في مشاريع أخرى، موضحاً أن الأسعار عادت لمستويات ما قبل «كوفيد ـ 19» تقريباً.

وأوضح أن «الريم» تعد الأكثر طلبا للراغبين في شراء الشقق، فيما تستقطب جزيرة ياس نسبة كبيرة من مشتري الفلل بأبوظبي.

وبحسب التقرير الصادر مؤخرا عن شركة «أستيكو» لإدارة العقارات، سجل سوق الإسكان في أبوظبي تسليم ما يقرب من 1300 وحدة سكنية في الربع الثاني من عام 2022، موزعة على مناطق مختلفة من أبوظبي، مع تركيزها بشكل خاص على شاطئ الراحة وجزيرة الريم.

ومن جانبه، قال مايكل ووترز أستاذ مساعد بجامعة هيريوت وات دبي، إن سوق العقارات بأبوظبي حقق أداء جيد خلال الربع الثاني من العام الحالي وسط ارتفاع في الطلب على المشاريع النوعية التي توفر خيارات جيدة للمشترين مثل جزيرة الريم، مشيرا إلى استمرار النجاح في مبيعات العقارات السكنية على الخارطة لاسيما في الجزء الرئيس من جزر الريم والسعديات وياس.

ارتفاع الإيجارات

أكد تقرير موقع بيوت ودوبيزل عن الإيجار في سوق عقارات أبوظبي للنصف الأول 2022، أن جزيرة الريم تمكنت من الحفاظ على مكانها في المركز الأول ضمن قائمة أفضل المناطق لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي بالمقارنة مع النصف الثاني من العام الماضي، حيث شهدت عقاراتها ارتفاعات طفيفة، بينما استقر متوسط الإيجار السنوي لبعض العقارات.

وارتفع متوسط إيجار الشقق ذات الغرفة الواحدة بالريم بنسبة %3.55 ليصل إلى 59 ألف درهم سنوياً، كما ارتفع إيجار الشقق ذات الغرفتين %1.95 عند 87 ألف درهم سنوياً، فيما ارتفع إيجار الثلاث غرف بنسبة طفيفة بلغت %1.7 إلى 128 ألف درهم، بحسب التقرير.