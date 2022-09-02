6 عوامل تعزز الجذب السياحي في أبوظبي

أبوظبي (وام)

رسخت إمارة أبوظبي مكانتها كأحد أكثر الوجهات السياحية ذات الخيارات المتكاملة والمتنوعة، مستفيدة من طبيعتها الجغرافية الزاخرة بالجزر الطبيعية والشواطئ الممتدة وقائمة ثرية بالمناطق التراثية والثقافية، والوجهات التسويقية والترفيهية ذات الشهرة العالمية. وتبرز 6 خيارات رئيسة لابد من تضمينها في البرنامج السياحي لأي زائر للإمارة تشمل: المواقع التاريخية والتراثية، والجزر الطبيعية التي تشكل أرخبيلا متنوعا، والوجهات الترفيهية ذات العلامات العالمية، والشواطئ، والمتنزهات والحدائق المتنوعة، إضافة إلى قائمة متنوعة من مراكز التسوق الضخمة.

تزخر إمارة أبوظبي بمعالم تاريخية وثقافية وتراثية تعكس طبيعة الحضارات التي توافدت عليها منذ عصور قديمة خلت.

جزر خلابة

تضم إمارة أبوظبي أكثر من 200 جزيرة العديد منها متاح للزوار، كما تتربع مدينة أبوظبي نفسها على جزيرة تبعد 250 متراً عن البر الرئيس.

الوجهات الترفيهية

نجحت العاصمة أبوظبي في التحول إلى أحد أهم مناطق الجذب الترفيهي في المنطقة، مستفيدة من مجموعة من العلامات العالمية المرتبطة بعالم الترفيه أهمها: عالم فيراري، ومدينة ياس المائية «ياس ووتروورلد»، وعالم «وارنر براذرز» و«كلايم ووادي أدفنتشر»، ومنتزه جبل حفيت الصحراوي، و«باونس أبوظبي»، و«كيدزانيا» أبوظبي، وحديقة الألعاب المائية مرجان، وناشونال أكواريوم أبوظبي، وغيرها العشرات من أماكن الترفيه العائلية.

الشواطئ

تمتلك إمارة أبوظبي مجموعة كبيرة من الشواطئ والوجهات البحرية التي تتميز بإطلالتها المميزة ورمالها الذهبية التي تستقطب الزائرين من داخل وخارج الدولة الباحثين عن الاستجمام والهدوء بعيداً عن زحام وضجيج المدن.

المتنزهات والحدائق

يعد البساط الأخضر ومشاريع التشجير الضخمة التي تتداخل مع قائمة متنوعة الحدائق والمتنزهات العامة والمتخصصة أحد أبرز عوامل تفرد الإمارة. وتحولت الحدائق العامة إلى مناطق جذب هامة خصوصاً في ظل تنوعها حيث تضم قائمة الحدائق والمتنزهات خيارات متنوعة كمنتزه جزيرة صير بني ياس، وواحة الجيمي وواحة وحديقة الهيلي في العين، وحديقة أم الإمارات، وغيرها.

مراكز التسوق

نجحت أبوظبي خلال السنوات الماضية في جعل فصل الصيف فصلاً سياحياً بامتياز، وقد لعبت مراكز التسوّق الضخمة التي تضمها الإمارة دورا هاما في تحقيق تلك الغاية. وتضم مراكز التسوق في إمارة أبوظبي كبرى العلامات التجارية في جميع المجالات والتي تحرص على تقديم عروض تسويقية مغرية طوال السنة.