«الدار» تستحوذ على «سبارك» للخدمات الأمنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الدار العقارية «الدار» استحواذها بالكامل على «سبارك للخدمات الأمنية»، الشركة المتخصصة في توفير الخدمات والحلول الأمنية بدولة الإمارات، في خطوة بارزة تنسجم مع جهودها المبذولة لتوسيع نطاق منصّتها المخصصة لإدارة الأصول والمرافق المتكاملة.

وتقدم شركة «سبارك للخدمات الأمنية»، التي تأسست عام 1974 ويعمل لديها أكثر من 5000 موظف أمن، محفظة من الخدمات والحلول الأمنية لمجموعة واسعة من المؤسسات والشركات الكبرى عبر العديد من القطاعات الرئيسية، مثل البنى التحتية والخدمات المصرفية والرعاية الصحية والضيافة. كما نجحت الشركة في تأمين مجموعة من الفعاليات والأحداث البارزة، بما فيها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 والزيارة التاريخية لقداسة البابا فرنسيس لدولة الإمارات وسباق ريدبول الجوي ومهرجان قصر الحصن والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

ومن شأن هذه الصفقة، البالغة قيمتها 125 مليون درهم، أن ترتقي بمستوى إمكانات وكفاءة منصّة الدار المتخصصة في إدارة الأصول والمرافق المتكاملة لتزويد العملاء بمجموعة أوسع وأشمل من الخدمات والحلول. وستضيف هذه الخدمات قيمةً كبيرة إلى محفظة أصول الدار البالغة قيمتها 23 مليار درهم (6.3 مليار دولار).

وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: «نواصل تركيزنا على الارتقاء بتعزيز كفاءة عملياتنا وتوسيع نطاق منصّتنا المخصصة لإدارة الأصول والمرافق المتكاملة، باعتبار ذلك ركيزةً أساسية في ترجمة مستهدفات برنامج التحول الاستراتيجي للشركة».

وبدورها، قالت العنود عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لشركة سبارك للخدمات الأمنية: «تمثّل هذه الصفقة إنجازاً آخر يُضاف إلى سجل نجاحات شركة ‹سبارك› ضمن سياق الارتقاء بكفاءة عملياتنا وتوسيع قاعدة عملائنا محلياً وإقليمياً».