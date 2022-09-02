7.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنتهي أمس أكثر من 7.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2040 مبايعة بقيمة 5.3 مليار درهم منها 320 مبايعة للأراضي بقيمة 1.75 مليار درهم و1720 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليار درهم.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 107 مبايعات بقيمة 330 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة الرقة كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 367 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.24 مليار درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 111 هبة بقيمة 943.61 مليون درهم.