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الاقتصادي

الأسهم اليابانية تسجل أسوأ خسارة أسبوعية

الأسهم اليابانية تسجل أسوأ خسارة أسبوعية
3 سبتمبر 2022 01:55

طوكيو (رويترز) 

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سجل مؤشر الأسهم اليابانية أسوأ أسبوع له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر أمس، في حين أنهى اليوم مستقراً، وكان تحت ضغط من مخاوف الرفع الشديد لأسعار الفائدة على مستوى العالم، بينما قدم ضعف الين قدراً ضئيلاً من الدعم.
وأغلق المؤشر الياباني متراجعا 0.04% إلى 27650.84 نقطة وسجل انخفاضا أسبوعيا 3.4%، في أسوأ خسارة يتكبدها منذ منتصف يونيو.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27% إلى 1930.17 بعدما لامس أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.926.05 في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر 2.5% هذا الأسبوع.
تزداد توقعات السوق لرفع أسعار الفائدة الأميركية، مما يلحق الضرر بالإقبال على الأسهم، منذ خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأسبوع الماضي، الذي كرر تركيزه على كبح التضخم قبل أي شيء.
وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير الخبراء الاستراتيجيين في الاقتصاد الكلي في سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول «يعتقد الكثيرون في أسواق الأسهم، بما في ذلك اليابان، أن الاتجاه الصعودي محدود جدا، بسبب هذا الموقف (المتشدد) لمجلس الاحتياطي الاتحادي».
تضررت شركات التكنولوجيا بوجه خاص من الموقف المتشدد بالنسبة لرفع أسعار الفائدة، مما جعل القطاع أكبر عائق في السوق الأوسع نطاقا. وهبط سهم نيكسون لألعاب الفيديو، الذي لامس أدنى مستوى في ستة أشهر بعد الإعلان عن أرباح فصلية يوم الخميس، 3.06 % وكان الضاغط الأكبر على المؤشر نيكي.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات العمالة الأميركية، والتي إذا كانت قوية فقد تعزز توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من سبتمبر، وأيضا إلى سوق العملات حيث بلغ الين أدنى مستوى في 24 عاما.
وقال كيتشيكاوا من سوميتومو «ساعد ضعف الين بالطبع في أرباح الشركات المصدرة».

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