السبت 3 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي

الذهب يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي
3 سبتمبر 2022 01:55

لندن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
3% نمو رصيد «المركزي» من الذهب
الذهب يتراجع بأكثر من 4 دولارات

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% مسجلا 1702.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.01 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضا بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1714.80 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.2% لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.
وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
عربي ودولي
تايوان تعلن شراء أسلحة بقيمة 1.16 مليار دولار من أميركا
اليوم 10:44
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
عربي ودولي
مقتل 8 رجال شرطة بهجوم في كولومبيا
اليوم 10:41
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
عربي ودولي
قتلى جراء انفجار في مصفاة للنفط بكندا
اليوم 10:39
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
الرياضي
ألونسو يكمل تقوية «الظهيرين» في برشلونة
اليوم 09:44
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
الرياضي
«أبيض الشباب» وأوزبكستان.. «التجربة الأخيرة»
اليوم 09:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©