الذهب يتجه لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% مسجلا 1702.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08.01 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل منخفضا بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1714.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% لكنه ليس بعيدا عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما والذي سجله في الجلسة السابقة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إن صدور بيانات أضعف من المتوقع قد يحد من توقعات رفع كبير لأسعار الفائدة ويخفف ولو مؤقتا قدرا من ضغوط البيع عن الذهب.

وينظر إلى الذهب على أنه تحوط في مواجهة التضخم والضبابية الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.