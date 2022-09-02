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الاقتصادي

انخفاض الواردات الألمانية في يوليو

انخفاض الواردات الألمانية في يوليو
3 سبتمبر 2022 01:55

برلين (وكالات) 

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس انخفاض صادرات البلاد بشكل أقل من المتوقع في يوليو، إذ هبطت 2.1 بالمئة عن الشهر السابق، في حين شهدت الواردات تراجعا غير متوقع، بلغ 1.5 بالمئة.
وكان استطلاع لرويترز قد توقع تراجع الصادرات على أساس شهري بنسبة 2.3 بالمئة وزيادة الواردات 0.8 بالمئة. وقال المكتب إن الصادرات الألمانية إلى روسيا انخفضت 15.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 60 بالمئة في مارس وسط العقوبات الغربية الصارمة على موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا. كما أفاد المكتب أنه في يوليو، بلغ الفائض التجاري للبلاد بعد تعديله في ضوء العوامل الموسمية 5.4 مليار يورو (5.38 مليار دولار)، مقابل فائض متوقع قدره 4.8 مليار يورو. إلى ذلك، كشف استطلاع أجراه معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية تدهورا كبيرا في الوضع في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا. وذكر المعهد أن مؤشره لمناخ الأعمال في القطاع انخفض من 7.5 نقطة في يوليو الماضي إلى سالب 10 نقاط في أغسطس الماضي، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر الأعمال في القطاع لأدنى من الصفر منذ أبريل الماضي.

مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني
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