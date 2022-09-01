جمال الظاهري عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لـ«مطارات أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

عينت مطارات أبوظبي جمال سالم الظاهري عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لها. ومن خلال منصبه الجديد، سيواصل الظاهري مسيرة الإنجازات المتميزة التي ساهم في تحقيقها الرئيس التنفيذي السابق لمطارات أبوظبي شريف هاشم الهاشمي، حيث سيسعى إلى نقل الشركة إلى آفاق جديدة من التحول لتصبح الشركة الرائدة في المنطقة في مجال إدارة المطارات وعملياتها.

انضم جمال الظاهري لمطارات أبوظبي حاملاً معه أكثر من 27 عاماً من الخبرة، حيث شغل عدة مناصب قيادية في عدد من أبرز الجهات في إمارة أبوظبي.

وعلى مدى خمس سنوات، شغل الظاهري منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة «صناعات»، قبل أن ينهي مهامه فيها عام 2020 ليتولّى منصب الرئيس التنفيذي لشركة المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية «سلال»، والتي أنشأتها «القابضة» (ADQ) حديثاً. كما يشغل الظاهري حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة دبي للكابلات «دوكاب»، ورئيس مجلس إدارة شركة «سلال»، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان.