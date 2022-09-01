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الاقتصادي

الإمارات الأولى إقليمياً في تعافي السعة المقعدية لشركات الطيران

الإمارات الأولى إقليمياً في تعافي السعة المقعدية لشركات الطيران
2 سبتمبر 2022 02:43

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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تصدرت دولة الإمارات الأسواق الأسرع تعافياً في السعة المقعدية لشركات الطيران المجدولة على الرحلات الدولية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً، خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «أو أيه جي».
وأفادت البيانات بأن دولة الإمارات حلت في المرتبة الـ 18 عالمياً  ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية والأسواق الأسرع تعافياً من آثار الجائحة على قطاع الطيران، وهي القائمة التي تصدرتها أميركا والصين والهند.ووفقاً لبيانات المؤسسة  المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران، ستشغّل شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة نحو 1.29 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة خلال الأسبوع الذي بدأ في 30 أغسطس، بنمو نسبته 72.3% عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت السعة المقعدية خلالها 751 ألف مقعد، لكنها مازالت أقل بنسبة 14.9% عن مستويات نفس الفترة من عام 2019، ما يشير إلى استعادة الناقلات الجوية في مطارات الدولة نحو 85.1 من طاقتها المقعدية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة التي بلغت حينها نحو 1.5 مليون مقعد. وحلت دولة الإمارات، ضمن  قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات في مطاراتها الدولية (عدد المقاعد) والأسواق الأسرع تعافياً من الأزمة، حيث جاءت في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة الثامنة عشرة عالمياً، في القائمة التي تصدرتها أسواق الولايات المتحدة والصين والهند، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 19 واليونان في المرتبة الـ 20.
وبيّنت أن الإمارات، استحوذت على الجزء الأكبر من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تشغل نحو 4.56 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري مقارنة مع 4.66 مليون مقعد في الأسبوع الماضي، وبنمو 50.5% عن الأسبوع المماثل من العام الماضي، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على 28.4% من إجمالي حجم السعة بشركات الطيران في المنطقة ككل.

 

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