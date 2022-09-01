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الاقتصادي

العملة اليابانية تتراجع إلى 140 يناً للدولار

العملة اليابانية تتراجع إلى 140 يناً للدولار
2 سبتمبر 2022 02:43

لندن (وكالات)

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تراجعت العملة اليابانية أمس إلى أدنى مستوياتها منذ 24 عاما مقابل الدولار الذي سجل ارتفاعا كذلك مقابل اليورو والجنيه الإسترليني في سوق يسودها القلق. وخسر الين الذي يعاني من جهة أخرى جراء سياسة البنك المركزي الياباني المتساهلة للغاية، نسبة 0.60% مسجلا 140.13 ين للدولار الواحد قرابة الساعة 14.25 توقيت جرينتش.  وارتفع الدولار أيضا مقابل اليورو والجنيه الإسترليني بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى في 24 عاماً مقابل الين، إذ يتأهب المستثمرون لرفع آخر لأسعار الفائدة الأميركية ولا يزالون قلقين حيال متانة الاقتصادات الأوروبية.

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