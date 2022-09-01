«سوق أبوظبي» و«فوتسي راسل» يطلقان مؤشراً مرجعياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية عن تطوير مؤشر فوتسي سوق أبوظبي – سوق نمو (فادجمي)، وهو مؤشر مرجعي جديد مخصص لرصد أداء «سوق نمو»، منصة السوق الثاني التي تم إطلاقها بهوية تجارية جديدة مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ويُعرف المؤشر الجديد الذي تم إطلاقه تحت اسم فادجمي، ليشمل الشركات المؤهلة المدرجة في سوق نمو، ويتيح للمستثمرين إمكانية تتبع أداء «سوق نمو» الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات المتنامية التي بدأت رحلتها في الأسواق المالية.

ويأتي إطلاق المؤشر الجديد فادجمي في إطار الشراكة الناجحة بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة «فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية، والتي أثمرت عن إطلاق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) في شهر مارس، وهو مؤشر مرجعي يضم الشركات الخمسة عشرة الأكبر والأكثر سيولة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ومن المتوقع إطلاق المزيد من المؤشرات ذات العلامة التجارية المشتركة ضمن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال الأشهر القادمة.

تم الكشف عن «سوق نمو» في وقت سابق من هذا العام باعتباره الهوية التجارية الجديدة لمنصة «السوق الثاني»، وهو منصة تداول أساسية تربط المستثمرين بالشركات الخاصة في قطاعات متنوعة مثل الرياضة والنقل وتجارة الجملة والرعاية الصحية.

وتعد الشراكة بين سوق أبوظبي و«فوتسي راسل» للمؤشرات العالمية الأولى من نوعها في المنطقة، وتأتي ضمن استراتيجية السوق الطموحة لتزويد مستثمريه بمؤشرات مرجعية عالمية المستوى، إلى جانب توسيع نطاق الحلول والخدمات والمنتجات التي يقدمها ومن بينها طرح سوق المشتقات المالية والعقود المستقبلية للأسهم المفردة خلال الربع الأخير من العام 2021 والعقود المستقبلية لمؤشر فاداكس 15 في يونيو المقبل.

