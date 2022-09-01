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الاقتصادي

11 مليار درهم أرباح شركات الطاقة المدرجة بنمو %34.5

متعاملون في سوق دبي المالي (الاتحاد)
2 سبتمبر 2022 02:43

أبوظبي (وام)

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ارتفعت أرباح شركات الطاقة والمرافق المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 34.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما زادت الإيرادات بنحو 24.8% بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. واستناداً إلى النتائج المالية للشركات المُعلنة على مواقع الأسواق المالية، وصلت الأرباح الصافية لخمس شركات مُدرجة في قطاع الطاقة والمرافق إلى 10.907 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 8.108 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تعادل 2.8 مليار درهم. 
وزادت إيرادات الشركات الخمس على أساس سنوي بنسبة 24.8% من 46.94 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي إلى 58.58 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تعادل 11.64 مليار درهم، بينما زاد إجمالي أصول «موجودات» الشركات الخمس  إلى 399.36 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي.
وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في الصدارة مع بلوغ صافي الدخل 4.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50%.  
وارتفعت الأرباح الصافية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» إلى 3.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري. 
ونجحت شركة «أدنوك للتوزيع» في تحقيق نتائج قوية عن النصف الأول من 2022، حيث سجّلت صافي ربح بقيمة 1.56 مليار درهم (425 مليون دولار).
وسجلت «أدنوك للحفر» نمواً قوياً في صافي أرباحها عن النصف الأول من العام بنسبة 34% لتصل إلى 1.39 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح «دانة غاز» بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 407 ملايين درهم.

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