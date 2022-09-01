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الاقتصادي

الأسهم المحلية تضيف 622 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 8 أشهر

الأسهم المحلية تضيف 622 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 8 أشهر
2 سبتمبر 2022 02:43

أبوظبي (وام) 

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 622 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة. 
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام الماضي، وصولاً إلى 2.66 تريليون درهم في نهاية تعاملات شهر أغسطس الماضي، موزعة بواقع 2.09 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و569.7 مليار درهم لسوق دبي المالي. 
وتعززت القيمة السوقية للأسواق المحلية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت «موانئ أبوظبي» و«ديوا» و«بروج» و«جي إف إتش» و«إنفيكتوس للاستثمار» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين. 
واستقطبت الأسواق المحلية سيولة بأكثر من 326.18 مليار درهم خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 265.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و60.9 مليار درهم في سوق دبي، وتم التداول على 67.4 مليار سهم، منها 42.5 مليار سهم في سوق أبوظبي و24.8 مليار سهم في سوق دبي، تم تنفيذها من خلال 2.5 مليون صفقة.  

الأسهم المحلية
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