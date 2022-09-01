23 ألف حساب جديد للمستثمرين في «سوق دبي» خلال 8 أشهر

أبوظبي (وام)

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 23 ألفاً و35 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية شملت «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد»، وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وسجل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي نمواً كبيراً بنسبة تجاوزت 264% خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، مقارنة بـ 6331 حساباً جديداً في الثمانية أشهر الأولى من العام الماضي 2021.