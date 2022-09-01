«شروق» تنجز الأعمال الإنشائية في «واجهة كلباء المائية»

الشارقة (الاتحاد)

كشف أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن اكتمال الأعمال الإنشائية في مشروع «واجهة كلباء المائية»، الذي تتولى تطويره شركة «إيجل هيلز الشارقة للتطوير» في المنطقة الشرقية من الإمارة، ولم يتبق إلا المراحل النهائية من أعمال التشطيبات لبعض المحال والمقاهي والمطاعم، مشيراً إلى أن افتتاح المشروع سيتم بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وأضاف القصير: إن الفرص الاستثمارية المتاحة في «واجهة كلباء المائية» باتت محدودة للغاية، نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده بصفته وجهة أولى للزوار في المنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن المشروع يعد واحداً من أحدث المشاريع السياحية في المنطقة الشرقية، على امتداد مساحة تبلغ نحو 183 ألف متر مربع، وبكلفة إجمالية تقدر بـ119 مليون درهم، في حين يقدم المشروع مفاهيم جديدة للترفيه العائلي.

وأشار القصير، خلال مداخلة له على برنامج «الخط المباشر» أمس الأول، إلى أن المشروع يتميز بإطلالته المباشرة على بحيرة هادئة محاطة بأشجار القرم، ما يجعل منه وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والأجواء الهادئة.

ونوه القصير بأن «شروق» ركَّزت في تصميمها لواجهة كلباء المائية على أن تكون ذات نمط معماري يلبي رغبات المتسوقين، الذين يفضلون التمتع بتجارب تسوق فريدة، من خلال المحلات المتنوعة، البالغ عددها 80 وحدة، وتواجد العديد من المطاعم الداخلية والخارجية، إلى جانب متنزه يحيط بالبحيرة.