سهيل المزروعي يترأس وفد الدولة في «مؤتمر تتارستان للبتروكيماويات»

قازان (وام)

يترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة المشارك في «مؤتمر تتارستان للبتروكيماويات» الذي يعقد في مدينة قازان بجمهوريه تتارستان الروسية خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر الحالي. حضر أعمال المؤتمر الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية ووفد الدولة إلى المؤتمر الذي يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة مبادلة للاستثمار ومبادلة للبترول وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». واستعرض معالي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، جهود دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة والحد من تداعيات التغير المناخي من خلال استثمارها في التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ولفت في هذا الصدد إلى أهمية استضافة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» التي ستعقد في مدينة إكسبو دبي.

وأشاد معاليه بمستوى العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الصديقة خاصة في مجالات الطاقة والصناعة ودورهما ضمن تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على استقرار سوق الطاقة العالمي، بجانب التطرق إلى الصناعات البتروكيماوية وأهمية مضاعفة الاستثمار فيها. والتقى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية على هامش المؤتمر، فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية، الذي أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين والنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيراً إلى مناقب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ودوره في بناء الدولة.

وبحث معاليه ورئيس تتارستان علاقات التعاون بين الجانبين وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد معالي سهيل المزروعي اجتماعا مع معالي أوليغ فلاديميروفيتش كوروبشينكو وزير التجارة والصناعة في جمهورية تتارستان بحثاً خلاله فرص تطوير التعاون في العديد من المجالات التجارية والصناعية، بحضور سفير الدولة لدى روسيا ووفد الدولة المشارك في المؤتمر.