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الاقتصادي

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي العربي

جمعة الكيت
2 سبتمبر 2022 02:43

أبوظبي (الاتحاد) 

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أكد جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتبني آليات من شأنها المساهمة في زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، ومن بينها إقامة اتحاد جمركي موحد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر في حركة الصادرات والواردات وإقرار سياسات اقتصادية جديدة تضمن تدفقاً سلساً للبضائع والسلع بين الدول العربية، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.جاء ذلك خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الـ 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية الذي عقد مؤخراً في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة. 
وقال الكيت: «إن الإمارات وانطلاقاً من توجيهات قيادتها الرشيدة بدعم التعاون والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية، حريصة على دعم كافة الجهود التي تسهم في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية قدماً، وتطوير منظومة مرنة ومستدامة تعمل على تحفيز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يصب في تحقيق الرخاء والتنمية للشعوب العربية».
 وشدد على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره المنصة الأبرز لتنسيق وتكامل الجهود على بين الدول العربية لإطلاق وتنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم واقع الاقتصادات العربية وتعزز مسيرتها التنموية المستدامة.

الإمارات
التبادل التجاري
جمعة محمد الكيت
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