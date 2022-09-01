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الاقتصادي

الأسهم الروسية لأعلى مستوى خلال 3 أشهر والروبل يصعد مقابل اليورو

الروبل يواصل الصعود مقابل اليورو
1 سبتمبر 2022 22:38

موسكو (رويترز) - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الخميس مدفوعا بصعود قوي لسهم عملاق النفط لوك أويل، كما ارتفع الروبل أمام اليورو والدولار.
وارتفع المؤشر الأساسي لسوق الأسهم المعتمد على الروبل 1.8 بالمئة مسجلا 2440.6 نقطة بحلول الساعة 15.21 بتوقيت جرينتش ووصل لأعلى مستوى له منذ 20 مايو بقيادة سهم لوك أويل الذي قفز 9.9 بالمئة.
وتلقت سوق الأسهم دفعة هذا الأسبوع من عملاق الغاز جازبروم بعد أن أوصى مجلس إدارتها بدفع 51.03 روبل (0.8484 دولار) لكل سهم كتوزيعات أرباح نقدية عن النصف الأول من 2022. وتراجعت أسهم الشركة اليوم 2.4 بالمئة بعد أن قفزت 25 بالمئة أمس الأربعاء.
أما مؤشر السوق الروسية المعتمد على الدولار، والذي ارتفع لما يقرب من أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، فقد صعد بنسبة 1.8 بالمئة مسجلا 1280.6 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من يوليو تموز.
وصعد الروبل صوب 60 مقابل الدولار وتخطى هذا الحاجز أمام اليورو. وارتفع الروبل أمام الدولار 0.3 بالمئة عند 60.05 وبنسبة 1.1 بالمئة أمام اليورو مسجلا 59.81. 

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