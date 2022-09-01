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الاقتصادي

النفط يتراجع 3% وإجراءات الإغلاق في الصين تقلص الطلب

منصة نفط في فنزويلا
1 سبتمبر 2022 22:30

 تراجعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة اليوم الخميس، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد تقود لتباطؤ الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 16.48 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.97 دولار، أو 3.1 بالمئة، إلى 92.67 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.54 دولار، أو 2.8 بالمئة، إلى 87.01 دولار للبرميل.
وقال نوبرت روكر المحلل لدى جوليوس باير «الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك في الصين، متباطئ، بينما تتزايد الإمدادات بشكل تدريجي، لأسباب على رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة».
وأظهرت نتائج مسوح نشرت اليوم الخميس أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس، إذ تواصل الضغوط التي تفرضها قيود كورونا في الصين وارتفاع التكاليف النيل من الأنشطة التجارية، مما زاد من قتامة التوقعات الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.
في غضون ذلك، شددت شنتشن، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين، قيود كوفيد-19 مع استمرار زيادة الحالات. وعلقت الفعاليات الكبيرة والترفيه الداخلي لمدة ثلاثة أيام في منطقة باوان الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة.
وتراجع اليوم المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية لأدنى مستوى في سبعة أسابيع، مما يزيد المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة وارتفاع قياسي للتضخم في المنطقة.
أما مؤشر الدولار فارتفع إلى أعلى مستوى له في 20 عاما بعد أن أظهرت بيانات أميركية قوة ومرونة أكبر اقتصاد في العام، مما يعطى مجلس الاحتياطي الاتحادي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة. ويجعل الدولار القوي النفط المسعّر به أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.
كما تتأثر الأسعار باحتمال إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي من شأنه أن يتيح للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) زيادة صادراتها.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع إيران في غضون أيام.
وزادت تقلبات سوق النفط هذا العام بسبب مخاوف من نقص الإمدادات في الأشهر التي أعقبت إرسال روسيا قوات عسكرية إلى أوكرانيا وفي الوقت الذي تجد فيه أوبك صعوبة في زيادة الإنتاج.
وبلغ إنتاج أوبك 29.6 مليون برميل يوميا في الآونة الأخيرة، وفقا لمسح لرويترز، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة إلى 11.82 مليون برميل يوميا في يونيو.
وكلاهما في أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

 

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