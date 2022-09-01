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الاقتصادي

الذهب يتراجع بأكثر من 4 دولارات

سبائك من الذهب
1 سبتمبر 2022 11:56

 تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر 4 دولارات في المعاملات الفورية. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% أو ما يعادل 4.14 دولار إلى 1707.14 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:49 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.48% تعادل 8.4 دولار لتصل إلى 1717.8 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.48% إلى 17.6 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنحو 0.1% إلي 2081.27 دولار، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06% إلى 826.95 دولار. 

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المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
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