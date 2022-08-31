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الاقتصادي

الإمارات السابعة عالمياً والأولى إقليمياً بجذب الاستثمارات السياحية

الإمارات السابعة عالمياً والأولى إقليمياً بجذب الاستثمارات السياحية
1 سبتمبر 2022 01:26

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاع السياحي خلال السنوات الخمس الأخيرة بإجمالي عدد مشاريع جديدة بلغ 87 مشروعاً، شكّلت نحو 4% من إجمالي المشاريع المعلنة خلال تلك الفترة، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة أف دي آي، التي صنفت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى تلتها أميركا وألمانيا وإسبانيا والمكسيك والصين.
وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع السياحي العالمي خلال الفترة من 2017 وحتى عام 2021 والمعلنة من قبل المستثمرين الأجانب بلغ أكثر من 2232 مشروعاً، بقيمة استثمارية بلغت 178.2 مليار دولار، ووفرت أكثر من 381 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن دولة الإمارات شكلت الوجهة الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر السياحي في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية بإجمالي 87 مشروعاً برؤوس أموال بلغت  25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) مثلت 31% من الإجمالي الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن هذه المشاريع استحدثت أكبر عدد من الوظائف السياحية على مستوى المنطقة بأكثر من 12900، تمثل 29% من حصة السوق داخل المنطقة.
ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي عدد المشاريع المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال هذه الفترة 278 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر السياحي باستثمارات بلغت 22.2 مليار دولار ووفرت أكثر من 45400 فرصة عمل جديدة في المنطقة.

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