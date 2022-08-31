«غرفة أم القيوين»: تسجيل 450 مشروعاً في النصف الأول

أم القيوين (وام)

شهدت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في النصف الأول من العام الحالي تسجيل أكثر من 450 مشروعاً جديداً، حيث استحوذت المشاريع المهنية على النسبة الأكبر منها. وذكرت «الغرفة» أنها أصدرت في الربع الثاني من العام الحالي أكثر من 1940 شهادة منشأ جديدة بقيمة صادرات تجاوزت 378 مليون درهم. وقال عمار راشد العليلي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إن الإمارة تعتبر وجهة صناعية جديدة في المنطقة لما تقدمه من خدمات ومساحات تغطي احتياجات المصانع الكبرى، بالإضافة إلى الحزم التحفيزية التي أسهمت في تحقيق عوائد استثمارية عالية.